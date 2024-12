A- A+

CINEMA Saiba como assistir ao Globo de Ouro com Fernanda Torres e ''Ainda Estou Aqui'' indicados Premiação acontece no dia 5 de janeiro de 2025

Vai ter Brasil no Globo de Ouro 2025 no dia 5 de janeiro, com Fernanda Torres indicada ao prêmio de melhor atriz de filme dramático e o filme protagonizado por ela, "Ainda Estou Aqui", indicado a melhor longa-metragem em língua não-inglesa. A transmissão da premiação no Brasil será feita pela TNT na TV e pela Max no streaming, a partir das 22h.

A transmissão do canal e da plataforma de streaming terá áudio original em disponível, mas tambémtradução simultânea de Regina Pierantoni McCarthy e Robert Greathouse. Os comentários ficarão a cargo da especialista em séries e filmes Aline Diniz

