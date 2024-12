Fernanda Torres comemora pré-indicação de "Ainda estou aqui" ao Oscar: "cada etapa é um alívio"

A- A+

A atriz Fernanda Torres comemorou a presença de " Ainda estou aqui" na lista de 15 longas pré-selecionados na disputa de melhor filme internacional.

— Essa é uma escada longa. Cada degrau que a gente sobe é um milagre e cada etapa é um alívio quando a gente passa. Este é um ano muito difícil, com filmes muito bons e só estar na shortlist é uma grande coisa — disse a atriz em nota via assessoria de imprensa.

Confira os 15 pré-indicados na categoria melhor filme internacional:

"Ainda estou aqui" (Brasil)

"Universal Language" (Canadá)

"Ondas" (República Tcheca)

"A garota da agulha" (Dinamarca)

"Emilia Pérez" (França)

"A semente do fruto sagrado" (Alemanha)

"Touch" (Islândia)

"Kneecap: Música e liberdade" (Irlanda)

"Vermiglio" (Itália)

"Flow" (Letônia)

"Armand" (Noruega)

"From Ground Zero" (Palestina)

"Dahomey" (Senegal)

"Como ganhar milhões antes que a avó morra" (Tailândia)

"Santosh" (Reino Unido)

A disputa de filme internacional começou com 85 produções indicadas por seus países. Agora, a lista cai para 15. Os cinco finalistas serão conhecidos no dia 17 de janeiro. A 97ª cerimônia do Oscar acontece no dia 2 de março, no Dolby Theater, em Los Angeles.

Esta é a primeira vez desde 2008 que uma produção brasileira entra na shortlist de melhor longa internacional (antes chamada melhor filme estrangeiro). A última vez foi com "O ano em que meus pais saíram de férias", de Cao Hamburger. Já a última indicação na categoria foi com "Central do Brasil", também de Salles, em 1999.

O Brasil concorreu ao Oscar de melhor filme internacional em outras três oportunidades: em 1963, com "O pagador de promessas", de Anselmo Duarte; em 1996, com "O quatrilho", de Fábio Barreto; e em 1997, com "O que é isso, companheiro?", de Bruno Barreto.

A Academia também anunciou os pré-selecionados em outras categorias. Veja abaixo:

Melhor maquiagem e penteado

“O aprendiz”

“Os fantasmas ainda se diverte: Beetlejuice Beetlejuice”

“Um homem diferente”

“Dune: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Maria Callas”

“Nosferatu”

“A substância”

“Waltzing with Brando”

“Wicked”

Melhor trilha sonora original

“Alien: Romulus”

“Babygirl”

“Os fantasmas ainda se diverte: Beetlejuice Beetlejuice”

“Pisque duas vezes”

“Blitz”

“O brutalista”

“Rivais”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“O fogo interior”

“Gladiador II”

“Horizon: Uma saga americana — Capítulo 1”

“Divertida mente 2”

“Nosferatu”

“O quarto ao lado”

“Sing Sing”

“Batalhão 6888”

“Wicked”

“O robô selvagem”

“A jovem e o mar”

Melhor canção original

“Forbidden Road” (“Better Man: A história de Robbie Williams”)

“Winter Coat” (“Blitz”)

“Compress/Repress” (“Rivais”)

“Never Too Late” (“Elton John: Never Too Late”)

“El Mal” (“Emilia Pérez”)

“Mi Camino” (“Emilia Pérez”)

“Sick In The Head” (“Kneecap”)

“Beyond” (“Moana 2”)

“Tell Me It’s You” (“Mufasa: O rei leão”)

“Piece By Piece” (“Peça por peça: Uma história de Pharrell Williams”)

“Like A Bird” (“Sing Sing”)

“The Journey” (“Batalhão 6888”)

“Out Of Oklahoma” (“Twisters”)

“Kiss The Sky” (“O robô selvagem”)

“Harper And Will Go West” (“Will & Harper”)

Melhores efeitos especiais

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Guerra civil”

“Deadpool & Wolverine”

“Dune: Parte 2”

“Gladiador II”

“Planeta dos Macacos: O reinado”

“Mufasa: O rei leão”

“Twisters”

“Wicked”

Melhor som

“Alien: Romulus”

“Blitz”

“Um completo desconhecido”

“Deadpool & Wolverine”

“Dune: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Gladiador II”

“Coringa: Delírio a dois”

“Wicked”

“O robô selvagem”

Melhor documentário

“The Bibi Files”

“Diários da caixa preta”

“Dahomey”

“Filhas”

“Eno”

“Frida”

“Hollywoodgate”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Queendom”

“The Remarkable Life of Ibelin”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

“Union”

“Will & Harper”

Veja também

bebê a bordo Ludmila e Brunna Gonçalves revelam sexo do bebê que estão esperando; assista ao momento