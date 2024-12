Mercado Eufrásio Barbosa recebe a exposição "Jogos Frutais", de Tânia Carneiro Leão

A- A+

A exposição “Jogos Frutais”, da artista plástica Tânia Carneiro Leão, chega ao Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa (CCMEB), em Olinda. A estreia ocorre nesta quarta-feira (18), das 17h às 20h.

Ocupando duas galerias do equipamento cultural, a mostra reúne 80 obras, homenageando a vida e a obra da artista. A curadoria é assinada por Carlos Henrique Barbosa.

Entre os trabalhos expostos, estão 20 telas pintadas com tinta acrílica. Cinco delas trazem cinco mapas oníricos de Olinda e do Recife. As outras 15 apresentam flores e frutas, de onde vem o nome da exposição, inspirado também no poema de João Cabral de Melo Neto.

Os mapas criados por Tânia Carneiro Leão homenageiam artistas como Bajado, Francisco Brennand e Vicente do Rego Monteiro, estabelecendo uma aliança com a poesia. Pela geografia pintada das cidades estão espalhados poemas de Carlos Pena Filho, de quem a artista é viúva.

Há ainda mais 60 desenhos executados a partir de técnicas e temáticas variadas na exposição, que tem um significado especial para Tânia. Afinal, o espaço cultural leva o nome de seu pai, Eufrásio Barbosa, prefeito que geriu Olinda durante o início da década de 1960.

O Mercado Eufrásio Barbosa é administrado pelo Governo do Estado, através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), em parceria com a Prefeitura de Olinda. Tânia já havia exposto no espaço em 2018, quando ele foi reinaugurado como centro cultural, após reforma.



Serviço:

Exposição “Jogos Frutais”, de Tânia Carneiro Leão

Quando: desta quarta-feira (18) até 18 de fevereiro; de terça-feira a domingo, das 9h às 17h

Onde: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa - Largo do Varadouro, s/n, Olinda

Entrada gratuita

