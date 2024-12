A- A+

Exposição Nova exposição no Instituto Ricardo Brennad exibe obras de José Pancetti, a partir desta quarta (11) "Pancetti: o mar quando quebra na praia" vai até o dia 16 de março, e exibe mais de 40 obras do pintor

Estreou nesta quarta (11) a exposição “Pancetti: o mar quando quebra na praia…”, no Instituto Ricardo Brennand.

Até 16 de março, a mostra ocupa a Sala da Rainha, que integra à pinacoteca, e exibe mais de 40 obras que exibem a trajetória artística do pintor brasileiro José Pancetti.

Com curadoria de Denise Mattar, a mostra conta com obras de destaque do artista, pertencentes a outras instituições como Acervo Museu de Arte Brasileira – MAB FAAP - São Paulo, Instituto Casa Roberto Marinho e Coleção Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.

José Pancetti (1902-1958), nascido em Campinas, São Paulo, tinha grande interesse pelo litoral do Nordeste.

Com seus traços do modernismo brasileiro, seus trabalhos tinham muita presença marinha.

O encontro do mar e areia, a progressiva geometrização e as cores ocres, rosas e violetas são características de muitos trabalhos de Pancetti.

Além disso, a exposição também exibe trabalhos de naturezas-mortas, com composições híbridas que mesclam fauna, flora e enquadramentos comuns; paisagens urbanas e da natureza; e a Bahia, personagem muito presente na carreira artística e pessoal de José.

Serviço:

Exposição Pancetti: O mar quando quebra na praia...

Onde: Instituto Ricardo Brennand (Alameda Antônio Brennand, S/N-Várzea)

Quando: De 11 de dezembro de 2024 a 16 de março de 2025

Visitação: De terças à domingo / dezembro das 13h às 17h horas / janeiro das 10h às 17h (última entrada às 16h30.

Ingressos: No site do Instituto Ricardo Brennand (http://www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria local.

Informações (81) 2121-0365/0334

