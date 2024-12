Em circulação pelo Nordeste, a caravana "Luanda Ruanda Histórias Africanas" encerra giro no Ceará

A- A+

A Caravana ‘Luanda Ruanda – Histórias Africanas’, do coletivo garanhuense Tear, está nos momentos finais da sua circulação no Nordeste, que vem acontecendo neste mês de dezembro.

Neste fim de semana – sexta (13) e sábado (14) –, a caravana aporta em Fortaleza (CE), se apresentando no Centro Cultural Banco do Nordeste da capital cearense.

O projeto celebra a tradição afro-brasileira, promovendo o acesso à cultura em regiões diversas e construindo um legado de memórias, ancestralidade e representatividade.

Criada pelo Coletivo Tear - Coletivo de artes integradas, fundado em Garanhuns (PE), no ano de 2011, o espetáculo passeia pelo lúdico, musical, visual e possui um discurso antirracista que combina as apresentações com atividades formativas e encontros culturais nas localidades.

Luanda Ruanda

Nesta circulação, a caravana Luanda Ruanda – Histórias Africanas conta com patrocínio do Edital Cultural do Banco do Nordeste.

A caravana já passou pelas cidades de Sousa (PB) e Juazeiro do Norte (CE).

“Levar a Caravana ‘Luanda Ruanda – Histórias Africanas’ ao Nordeste é como plantar sementes de memória em cada chão que pisamos. Este projeto, que há mais de uma década pulsa pela oralidade, pelo teatro e pela musicalidade afro, encontra no Nordeste um lar ancestral, onde a resistência e a identidade estão enraizadas na cultura”, diz Stephany Metódio, idealizadora do projeto, narradora e pesquisadora de histórias da diáspora africana no Brasil.

A caravana Luanda Ruanda também conta com ações de acessibilidade, podendo apresentar seu espetáculo em espaços abertos e rurais. Isso proporciona o acesso à cultura em regiões menos favorecidas, criando um ambiente acolhedor para o público de todas as idades.

“Nossa circulação é muito mais do que apresentar histórias; é celebrar a ancestralidade africana em diálogo com as infâncias e comunidades que nos acolhem. O Nordeste, com sua força simbólica, nos lembra que contar histórias é resistir, preservar e transformar. Quando chegamos a aldeias indígenas, quilombos ou centros culturais, estamos não apenas compartilhando narrativas, mas também nos reconectando a uma linhagem de saberes que atravessaram oceanos e séculos”, completa Stephany.

O espetáculo

“Luanda Ruanda - Histórias Africanas” é uma obra artística que entrelaça diversas linguagens ao teatro, como a narração oral, a música e uma estética visual rica e afro-afetiva.

Idealizado pela atriz, narradora e arte-educadora Stephany Metódio, o espetáculo emerge dos pilares da tradição oral africana e afro-brasileira, trazendo para o público não apenas histórias, mas uma vivência profunda de uma cultura ancestral.

“Luanda Ruanda” integra-se de forma consciente à luta antirracista e ao resgate da identidade negra, transportando a audiência para terras africanas e revelando lendas, mitos e saberes que vieram “do além-mar”.

O vento das histórias sopra lendas e mitos como "A criação do Mundo" pelo Deus Olorum, a divertida saga de cozinhar o "delicioso Awi" ao lado de um macaco travesso, e a jornada da pacífica tartaruga até encontrar "A Árvore de todos os frutos."

Criado a partir de uma pesquisa extensa de histórias do domínio público africano e afro-brasileiro, o espetáculo conta com cantos, contos, trajes e elementos cênicos que constroem uma narrativa afrocentrada.

Com os músicos Alexandre Revoredo (Diretor musical) e Nino Alves executando a trilha sonora original com instrumentos que evocam o universo afro, o espetáculo oferece uma viagem mágica e musical pela cultura afro-brasileira, com duração aproximada de uma hora e classificação livre.



