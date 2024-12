A- A+

NATAL 2024 Spok estreia e Maestro Forró volta ao elenco do Baile do Menino Deus Maestros se juntam a Lia de Itamaracá na apresentação do espetáculo, que acontece no Marco Zero, no Bairro do Recife

Os brincantes do Baile do Menino Deus - espetáculo gratuito que integra o calendário do Natal no Recife, há pelo menos duas décadas - vão ganhar novamente a companhia do Maestro Forró e terão a estreia de outro nome de peso da batuta, o Maestro Spok.



Criado por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antônio Madureira, o auto de Natal recifense será apresentado entre os próximos dias 23 e 25 de dezembro, às 20h, no Marco Zero, Bairro do Recife. No palco do espetáculo, será a primeira vez dos dois maestros em cena.

“Prepare o lenço para enxugar as lágrimas de mais pura emoção”, avisa Correia de Brito, que também assina a direção da montagem.

Spok: solo e abertura

Em sua estreia no Baile, o maestro Spok fará uma das cenas de abertura do espetáculo: de posse do seu saxofone, ele ficará à frente do frevo "Romã, Romã", recitando versos da canção.







Ele também vai fazer um solo surpresa no espetáculo, e participa de outros momentos da encenação.



“Sempre ouvi falar e nunca pude participar. O destino me colocava sempre em situações de desejar estar aqui", confessa Spok, que complementa: "O maestro Rafael Marques, a cantora Isadora Melo, todo mundo ia, menos eu, até que, neste ano, vou realizar esse sonho”.



Já Forró estará mais um ano na montagem. É a segunda vez do maestro no palco do Marco Zero, em meio aos mais de 60 artistas, entre músicos, atores, cantores e bailarinos que participam do auto.

A edição de 2024 traz, também, a Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá.



Serviço

Baile do Menino Deus, com participação dos maestros Forró e Spok

Quando: de 23 a 25 de dezembro, às 20h

Onde: Marco Zero (Bairro do Recife)

Acesso gratuito

Informações: @bailedomeninodeusoficial

