Festival "Janeiro de Grandes Espetáculos" abre programação cultural de Recife em 2025; confira A 31º edição do festival conta com 90 espetáculos e 100 sessões por toda a cidade

Entre os dias 9 de janeiro e 2 de fevereiro, a cidade do Recife recebe a 31º edição do “Janeiro de Grandes Espetáculos”, festival que promove a cultura em suas diversas expressões.

A programação cultural do festival abre 2025 e espalha mais de 90 espetáculos pela cidade, com cerca de 100 sessões realizadas.

Com ingressos que variam de R$10 a $120 reais, alguns projetos contarão com ingressos solidários, trocados por um quilo de alimento.

Desde produções regionais e nacionais, até internacionais, o “Janeiro de Grandes Espetáculos” oferece montagens teatrais, leituras dramatizadas, oficinas e lançamentos de livros.

Programação

A noite de abertura do “Janeiro de Grandes Espetáculos” recebe a Orquestra Lunar e a Música Negra de Áurea Martins e Elízio de Búzios, com participação de Lia de Itamaracá, uma das vozes mais expressivas da cultura pernambucana e preta.

Nomes como Silvério Pessoa, Irah Caldeira e Afoxé Oxum Pandá se destacam na programação musical; No teatro, a estreia de "Senhora dos Nossos Sonhos", com dramaturgia e atuação de Ceronha Pontes; O musical “Capiba - Pelas Ruas Eu Vou” marca a grade de dança, enquanto circo traz espetáculos como “Chico Science - Do Mangue ao Picadeiro”.

Ainda acontecerá o Prêmio Copergás, em reconhecimento aos fazedores de cultura. Serão distribuídos 25 troféus, sendo 5 destaques em 5 categorias: Teatro Adulto, Teatro Infantil, Dança, Circo e Música.

Homenageados

Nesta edição, traz como tema principal o grupo Vivencial, grupo de teatro pernambucano que celebra seus 50 anos. Além da escolha do tema, o festival homenageia 10 personalidades ligadas à cultura pernambucana.

Entre eles, a atriz e jornalista Paula de Renor, Márcia Souto e André Campos, representando a política cultural; Bernard Peixoto, do Sistema Fecomércio Sesc/Senac Pernambuco; e a vereadora e autora Cida Pedrosa.

Ainda se destacam Guilherme Coelho, fundador do Vivencial; o artista circense Mister Brynner; o maestro da Banda Sinfônica do Recife, Nenéu Liberalquino; o bailarino e professor Alexandre Macedo, e Maria do Céu, fundadora do Grupo Metrópole.

Serviço

31º edição do Janeiro de Grandes Espetáculos

Quando: 9 de janeiro até 2 de fevereiro

Ingresso no site www.sympla.com.br/festivaljge

Confira programação completa no janeirodegrandesespetaculos.com

