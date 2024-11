Alaíde Costa prepara álbum em que canta Dalva de Oliveira

A- A+

Uma das vozes fundamento da bossa nova, a cantora Alaíde Costa acaba de assinar com a gravadora Deck e já tem um projeto engatilhados para 2025, quando ela completa 70 anos de carreira artística.

Com produção de Thiago Luiz Marques, que trabalha com a cantora há 20 anos, Alaíde lançará um álbum inteiramente dedicado ao repertório de Dalva de Oliveira (1917-1972).

“A Dalva sempre foi uma grande inspiração para mim, e poder gravar este álbum é a realização de um sonho que carrego há muitos anos. Assinar com a gravadora Deck é um momento de muita alegria e renovação na minha trajetória. Estou muito feliz em poder contar com uma equipe que valoriza a música brasileira e me oferece a oportunidade de continuar levando minha arte para novas gerações”, celebra Alaíde.

O que já está confirmado para o novo álbum?

Alaíde Costa contará com algumas colaborações de peso para seu novo álbum. Maria Bethânia participará em “Ave Maria no Morro” (Herivelto Martins).

Além da baiana, Alaíde contará com Roberto Menescal e Yuri Queiroga nos arranjos da faixa “Sebastiana da Silva” (Ataulfo Alves). O convite a Menescal surgiu após sua apresentação ao lado de Alaíde, no Carnegie Hall, em Nova York, em 2023, durante as comemorações dos 60 anos da bossa nova.



Veja também

Cinema "Ainda estou aqui" deve estar na lista de favoritos ao Oscar de críticos de Nova York, diz revista