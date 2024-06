A- A+

HOLLYWOOD Alec Baldwin ganha reality show com esposa, Hilaria, e seus 7 filhos O título provisório do reality show é "The Baldwins".

Numa conversa com Alec Baldwin em seu podcast no ano passado, a apresentadora Kelly Ripa fez uma proposta para ele e sua esposa: “Quando penso em você, Hilaria e seus sete filhos pequenos... eu sei o que você vai dizer, mas me acompanha. Isso é a cara de um reality show". Ele não descartou a ideia. Na verdade, disse que o casal já havia recebido propostas e pensado eles mesmo em uma ou duas ideias.

Agora, em meio ao julgamento por homicídio culposo pela morte da diretora de fotografia no set do filme “Rust”, o ator e produtor anunciou um reality show apresentando o casal e seus sete filhos a ser lançado ano que vem. O título provisório é “The Baldwins”.

“Estamos convidando você para nossa casa para vivenciar os altos e baixos, o bom, o ruim, o selvagem e o louco”, disse Alec Baldwin em um vídeo com Hilaria publicado no Instagram, intercalado com imagens de dentro de sua casa movimentada.

O anúncio do novo programa chega em um momento delicado para o ator de 66 anos, que se prepara para ser julgado no mês que vem. Baldwin nesga responsabilidade pela morte da cinegrafista Halyna Hutchins, atingida durante um ensaio por tiro dando pelo ator com uma arma que não deveria estar carregada com munição real.

Os advogados dele pedem o arquivamento do caso, atribuindo a culpa pela tragédia à armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed. Ela foi condenada em março por homicídio culposo e sentenciada a 18 meses de prisão.

Os advogados de Baldwin, protagonista no faroeste, escreveram em documentos judiciais que a tragédia dificultou o trabalho do ator.

