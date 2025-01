A- A+

famosos Além de Jão, relembre outros artistas que deram pausas em suas carreiras Cantor de 30 anos falou ao Fantástico sobre decisão após fim de turnê: 'quero só ficar com os meus gatos no sofá'

O público de Jão ficou surpreso quando o cantor anunciou que vai dar uma pausa na carreira. A decisão ocorreu após o fim de sua "Superturnê", que durou um ano.

No Fantástico exibido neste domingo (20), o cantor deu mais detalhes sobre a pausa. "A gente não programou, assim, ah, você vai voltar tal dia.

Mas eu também quero fazer coisas, tipo, fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas", afirmou.

A seguir, relembre outros artistas que também fizeram pausas em suas carreiras.

Zé Neto e Cristiano

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Foto: Reprodução/Redes sociais

Em agosto do ano passado, a dupla sertaneja anunciou uma pausa por conta de um quadro de depressão e síndrome do pânico enfrentado por Zé Neto. A pausa, que inicialmente seria de 90 dias, durou 113 dias.

Em dezembro, eles anunciaram um retorno, mas de forma moderada. Eles farão 12 shows por mês — um número bem abaixo dos 30 que eles costumavam fazer, em média.

Guilherme Arantes



O músico Guilherme Arantes. Foto: Reprodução/Redes sociais

O músico veterano surpreendeu os fãs ao anunciar, no começo deste ano, que daria uma pausa nos trabalhos. “Não estou dizendo ‘adeus’ a nada, apenas um até breve”, escreveu Guilherme Arantes.

Autor de sucessos como "Cheia de charme" e "Meu mundo e nada mais" disse que estava chateado, se sentindo "um peixe fora do aquário".

“Zero promessas, zero compromissos de prosseguir nessa toada compulsória chamada de ‘carreira’. Chuto o balde, me rebelo para sobreviver. Não estou suportando mais, sou um bizarro replicante, desencaixado num jogo em que perdi o fio da meada. Tenho um pé atrás em relação ao que chamarei genericamente de ‘processos coletivos'”, afirmou.

Wesley Safadão



O cantor Wesley Safadão. Foto: Reprodução/Redes sociais

O ex-vocalista da banda Garota Safada também passou por hiato na carreira por contas de problemas de saúde. Safadão enfretava crises de ansiedade muito fortes e tinha dificuldades para dormir.

Ele chegou a desabafar para o público durante um show em Natal, no Rio Grande do Norte, confessando que "não estava bem".

“Vou sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50 shows no ano”, afirmou o cantor.

Linn da Quebrada



A cantora Linn da Quebrada. Foto: Reprodução/Redes sociais

A cantora e ex-BBB anunciou nas suas redes sociais que daria um tempo na carreira para cuidar de sua depressão.

“Tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada”, afirmou Linn.

A artista chegou a ficar internada. Em setembro do ano passado, ela disse que estava de alta, mas não deu previsão de retorno aos palcos.

Lucas Lucco



O cantor Lucas Lucco. Foto: Reprodução/Redes sociais

Foi no final de 2023 que Lucas Lucco anunciou seu afastamento dos trabalhos.

O motivo: cuidar de sua saúde mental. Lucco revelou que sofria de Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e que suas crises haviam se intensificado.

Victor e Leo



A dupla sertaneja Victor e Leo. Foto: Reprodução/Redes sociais

Os irmãos ficaram mais de cinco anos parados. Em 2017, Victor Chaves virou réu por agredir a ex-esposa, Poliana Bagatini Chaves, que estava grávida.

No ano seguinte, eles anunciaram uma pausa e seguiram em carreira solo. Voltaram aos palcos, juntos, no ano passado.

Sandy



A cantora Sandy. Foto: Reprodução/Redes sociais

"Preciso que as luzes do palco se apaguem por um tempo para que se acendam novos caminhos, novas ideias e, no tempo certo, eu volto".

Foi assim que Sandy anunciou uma pausa em sua carreira, em maio do ano passado. Foi a primeira pausa na carreira da cantora de 41 anos.

