Alex Mono, Publius e Juvenil se reúnem para cantar sucessos de Fernando Duarte

Os cantores Alex Mono, Publius e Juvenil irão se reunir para cantar os frevos do compositor Fernando Duarte. O primeiro show acontece na próxima terça-feira (28), às 20h, no Espaço Tô em Casa, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

Esta será a primeira vez que o público poderá ouvir os sucessos de Fernando Duarte ao vivo. O compositor, aliás, estará presente no show expondo sua arte dedicada ao tema Frevo.

Durante as apresentações, os cantores também cantaram seus frevos autorais. Eles contarão com as participações dos músicos Carlinhos Lua, no saxofone; Mozart, na flauta; e Eugênio, na percussão.

O couvert artístico da apresentação custa R$ 20.



Além deste primeiro show, os cantores ainda realizarão mais três apresentações durante o mês de fevereiro. Confira a agenda.

04/02 - Mamulengo Bar, Praça do Arsenal, Bairro do Recife.

17/02 - Adufepe, Campus da UFPE, na Várzea.

26/02 - Sarau do Bloco do Nada, no Espaço cultural Fazendinha, nas Graças.



