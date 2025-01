A- A+

SHOW Almério faz show no Teatro do Parque nesta sexta (24) "Nesse Exato Momento" traz o repertório do seu mais recente álbum

Com repertório do seu recente álbum “Nesse Exato Momento”, o show, assim como o disco, tem a direção musical de Juliano Holanda. A apresentação do cantor e compositor Almério acontece no Teatro do Parque às 20h, dentro da programação do Festival Janeiro de Grandes Espetáculos.

Almério é natural de Altinho e iniciou sua carreira cantando em bares de Caruaru e atuando em peças teatrais também da cidade. Com inúmeras participações em shows e festivais, o artista tem parcerias com importantes artistas da Música Popular Brasileira. Uma dessas canções, em parceria com Isabela Moraes, “Quero Você”, ganhou a luxuosa participação de Maria Bethânia e entrou na trilha sonora da novela Renascer, Rede Globo.

“Nesse Exato Momento” é considerado um marco na carreira de Almério, pois reúne suas várias influências musicais e tem produção musical de Juliano Holanda. Almério conversou com a âncora Patrícia Breda, Rádio Folha 96,7 FM, nesta quinta-feira (23). Falou de projetos, realizações e da alegria em participar do Janeiro de Grandes Espetáculos com seu show, no Teatro do Parque.

Acompanhe a entrevista completa acessando o player abaixo.

“Vimos mudanças importantes no mundo passarem por nós, sobrevivemos à pandemia da COVID-19, e eu com minha arte. Um mundo numa velocidade impossível e a gente se culpando por não conseguir acompanhar, e eu com minha arte! Sou reflexo do tempo em que vivo, minha arte é munição e proteção. “Nesse Exato Momento” é ‘a boca que tudo come, o olho que tudo vê’. Esse álbum é quem sou hoje e por isso mesmo um renascimento” – comentou Almério.

Almério estará na terça-feira (28), gravando o clipe do frevo autoral Malabares, na Praça do Carmo, Olinda, a partir das 15h.

Serviço

Almério apresenta “Nesse Exato Momento”

20h

Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 - Boa Vista,)

Ingressos R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia entrada)

Siga o artista @almerioficial

Veja também