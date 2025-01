A- A+

Teatro Espetáculo musical "A Bela e a Fera" se apresenta neste domingo (26), no Teatro do Parque Apresentação tem elenco com mais de 30 artistas de todas as idades

O clássico infantil "A Bela e a Fera" promete levar emoção e alegria ao público do Teatro do Parque, no Centro do Recife, em três sessões do próximo domingo (26).





O espetáculo musical é composto por mais de 30 artistas de várias idades, da L.A. Espaço Artístico e Cultural, que contarão ao público uma história que ultrapassa o tempo.

Quem não se lembra da pequena aldeia da França, onde vive Bela, considerada estranha pelos moradores, mas cortejada por Gaston?



Uma mistura de romance, aventura e comédia, que conta com mais de 40 pessoas trabalhando na equipe de cenário, som, iluminação, maquiagem, figurino, acessórios, entre outros setores.



Destaque também para a participação do pernambucano, o ex-The Voice Igor Valença, que interpretará a Fera, alternando com os atores Lipe Brandão e Marcus Carvalho nas três sessões.



Para dar vida à Bela, estão as atrizes Betina Monteiro, Malu Paixão e Bruna Rh. Outra participação especial é da ex-The Voice Kids Julia Cleff, que vem de Santa Catarina.



Vale destacar, ainda, que o elenco também conta com crianças e jovens neurodivergentes, que atuam de igual para igual ao longo do espetáculo.





A história

Mesmo cortejada por Gaston, Bela não suporta a ideia de casar com ele. Quando o pai de Bela vai para uma feira demonstrar sua nova invenção, ele acaba se perdendo na floresta e é atacado por lobos.

Desesperado, Maurice procura abrigo em um castelo, mas acaba se tornando prisioneiro da Fera, o senhor do castelo, que na verdade é um príncipe que foi amaldiçoado por uma feiticeira quando negou abrigo a ela.



Quando Bela sente que algo aconteceu ao seu pai, vai à sua procura. Ela chega ao castelo e promete que, se seu pai fosse libertado, ela ficaria no castelo para sempre.



Serviço:

"A Bela e a Fera"

Data: domingo (26)

Local: Teatro do Parque

Endereço: R. do Hospício, 81, Boa Vista, Recife-PE

Horários: 15h (Sessão 1); 17h30 (Sessão 2); 19h30 (sessão 3)

Ingressos no Sympla: (aqui)

Valores: R$ 100 (inteira); R$ 50 (1kg de alimento)

Veja também