Música "Recife Frevo Festival" promove sua primeira edição no Teatro do Parque, em fevereiro Curadoria do evento, que será realizado no Dia do Frevo (9 de fevereiro), apresenta um panorama da cena frevista pernambucana

No dia 9 de fevereiro, data do primeiro registro da palavra Frevo na história, a capital pernambucana sediará a estreia do Recife Frevo Festival, evento que reúnirá frevistas clássicos e artistas de diversas referências no Teatro do Parque, pontualmente às 17h, com entrada franca.



O evento celebrará um dos gêneros musicais mais representativos do Recife, oferecendo ao público um panorama renovado da cena do Frevo em Pernambuco. Jota Michiles, cantor, compositor e folião, que completa 82 anos no dia 4 de fevereiro, será o homenageado desta primeira edição.



Programação

As atividades do 1º Recife Frevo Festival levarão ao palco do Teatro do Parque formações e encontros musicais inéditos entre instrumentistas, intérpretes, maestros e dançarinos acompanhados pela Transversal Frevo Orquestra, regida pelo músico e arranjador César Michiles.



Além da programação artística, o Festival terá desdobramentos com atividades pedagógicas e a produção de um minidocumentário audiovisual sobre esta primeira edição, com o objetivo de documentar, difundir e salvaguardar o Frevo. Todas as atividades serão gratuitas e acessíveis em Libras.



O 1º Recife Frevo Festival é uma realização da Mina Comunicação e Cultura, da produtora Michelle de Assumpção, incentivada pelo Sistema de Incentivo à Cultura do Recife (SIC), por meio da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura e Prefeitura do Recife.



A iniciativa conta com apoio do museu Paço do Frevo, equipamento da Prefeitura do Recife e Centro de Referência em Salvaguarda do Frevo.

“O Festival vem para promover o diálogo e para desconstruir de certa forma que Frevo é só cultura de Carnaval, feito por especialistas. Aspiramos que esta primeira edição seja apenas o começo de muitas outras”, destaca Michelle de Assumpção, coordenadora geral do Festival. “A ideia é que a cada ano o Festival possa homenagear personagens importantes para o Frevo e criar atividades que as celebrem, para enaltecer seu legado e importância”, pontua.

Sobre o homenageado

Reconhecido como um dos maiores compositores da história do Frevo, Jota Michiles celebra com entusiasmo a primeira edição do Recife Frevo Festival e a homenagem recebida.



“É uma grande alegria participar do Recife Frevo, que celebra o frevo em sua essência e incentiva o amor por esse ritmo binário que nasceu nas ruas do Recife, registrado pela primeira vez em 9 de fevereiro de 1907 no Jornal Pequeno. Sinto-me honrado em um momento tão especial para o Frevo e para minha trajetória musical", comentou Michiles.



"Após mais de 60 anos de carreira, é emocionante ver minhas composições atravessando gerações, popularizadas nas ruas, nos clubes e nas orquestras, e entoadas por grandes nomes da música brasileira. Que o frevo continue inspirando e ecoando por muitos carnavais”, completa Jota Michiles.



Na equipe do festival estão César Michiles, que assina a Direção Musical, Quiercles Santana na direção artística, Felipe Koury na codireção Artística, Carla Navarro na Coordenação de Produção e Eron Villar no Projeto de Iluminação e Palco.



O músico e pesquisador Climério de Oliveira, autor do livro Frevo, Transformações ao Longo do Passo, atuou como consultor e fará mediação nas atividades formativas.



Atividades

No dia 19 de fevereiro, a etapa pedagógica será realizada no Paço do Frevo, com uma aula-espetáculo de Jota Michiles. Na Sala Capiba, das 14h às 16h, Michiles compartilhará o processo criativo de suas composições, acompanhado por seu filho, o músico, produtor e arranjador César Michiles.



Em seguida, ocorrerá a Roda de Diálogo “O Frevo na Ponta: Orquestras de Rua e a Dança no Meio do Povo”. Esse momento reunirá maestros de orquestras de rua e pesquisadores para discutir o trabalho contínuo dessas orquestras, que vão muito além do Carnaval, atuando durante todo o ano na formação de novos músicos e na manutenção da tradição do Frevo.



conversa também abordará a importância dos dançarinos nesse contexto e a desestacionalização do Frevo, destacando como ele pode ser inserido em circuitos culturais mais amplos, reafirmando seu papel como um patrimônio vivo e dinâmico.



Como culminância da etapa formativa, também no dia 19, às 18h, acontecerá a ação “Batalha de Orquestras”, com a presença de orquestras tradicionais de Frevo. A proposta é simular, em formato de cortejos, os tradicionais encontros de orquestras nas ruas de Olinda durante o Carnaval, onde o ritmo é tocado com sua máxima energia e essência.

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA DO 1º RECIFE FREVO FESTIVAL

Dia 9 de fevereiro de 2025 no Teatro do Parque

Abertura com César Michiles e Orquestra Transversal com participação de Jota Michiles

- Guerreiros do Passo

- Flaira Ferro

- Neris Rodrigues

- Silvério Pessoa

- Nena Queiroga

- Romero Ferro

- Duo Geraldo Maia e Renatinho Bandeira

- Luciano Magno

- Maria Flôr

- Maestro Formiga

- Trio 3 em Cena (César Michiles, Jerimum de Olinda e Beto Ortis)

- Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

- Juba Valença

SERVIÇO – 1º RECIFE FREVO FESTIVAL

- Programação artística

Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81 Boa Vista Recife-PE)

Data: 9 de fevereiro

Hora: 17h (pontualmente)

- Etapa pedagógica

Local: Museu Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Data: 19 de fevereiro

Hora: a partir das 14h

Todas as atividades serão gratuitas e com acessibilidade em Libras.

Mais informações: @recifefrevofestival

