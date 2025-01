A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no fim de semana? Ano novo começa com frevo no Recife e em Olinda Agenda do fim de semana tem Arrastão do Frevo e festa da Ceroula, com Maestro Oséas; confira programação

Para o primeiro fim de semana do ano? É claro que vai rolar um "eu quero é Freeeeevo" em Recife e Olinda, anunciando que os clarins momescos já estão tinindo para o Carnaval que 'chega já'.



Portanto, o roteiro deste 'findi' traz como destaque o Esquenta de Aniversário do Ceroula, com farra e folia em Olinda, neste sábado (4), no Clube Vassourinhas.



Já no domingo, outro Clube Vassourinhas, o de Recife, vai ditar o ritmo do primeiro Arrastão do Frevo no domingo (5), com concentração em frente ao Paço do Frevo e cortejo pelas ruas do Bairro do Recife.



Tem também balada em Maracaípe, Litoral Sul, Manhã de Sol no Clube das Pás e Stand-Up Comedy para começar 2025 aps risos.



Bora?

SHOWS E EVENTOS

Let's Go Indies

Quando: Sexta-feira (3), a partir das 22h

Onde: Estelita Bar - Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @estelita.recife

Primeiro "Sextou" 2025

Quando: Sexta-feira (3), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas, 125, Soledade

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @clubmetropole



Bregaliza

Quando: Sábado (4), a partir das 22h

Onde: Armazém do Campo - Av. Martins de Barros, 387, Santana, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @armazemdocamporecife

Banda Conexão e Paixão Brasileira do Brega

Quando: Sexta-feira (3), a partir das 19h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 25 (com meia-entrada para todos até 1h)

Informações: (81) 3223-2390



Esquenta de Aniversário - Ceroula 63 anos

Com Maestro Oséas, Orquestra de Bolso e Urêa Beat a Singer

Quando: Sábado (4), a partir das 12h

Onde: Clube Vassourinhas de Olinda - Rua Nossa Senhora do Guadalupe, 15, Amparo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 no site Bilheteria Digital

Informações: @clubevassourinhasdeolinda

Agridoce

Quando: Sábado (4), a partir das 16h

Onde: Rua do Observatório, Bairro do Recife

Acesso gratuito, com retirada dos ingerssos via Sympla

Informações: @golarrole



In The Dark Verão

Com Junyo

Quando: Sábado (4), a partir das 22h

Onde: Club Metrópole - Rua das Ninfas,

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: (81) 9 9828-1640 // (81) 9 9201-3807 // @clubmetropole

NOX na Praia

Quando: Sábado (4), a partir das 17h

Onde: Praia de Maracaípe, Ipojuca (Litoral Sul)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Walter de Afogados

Quando: Sábado (4), a partir das 23h

Onde: Danceteria - Rua Fernando Lopes, Graças, Recife-PE (em frente ao Liamba)

Entrada gratuita

Arrastão do Frevo

Com o Clube Vassourinhas do Recife e cortejo com a Independente Frevo Orquestra e passistas da Cia de Frevo do Recife

Quando: Domingo (5), às 15h (concentração)

Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal) e cortejo pelas ruas do Bairro do Recife

Acesso Gratuito

Informações: @pacodofrevo

Super Manhã de Sol

Com Dina & Júnior e Banda Paixão Brasileira do Brega

Quando: Domingo (5), a partir das 13h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 30 (com meia-entrada para todos até 21h)

Informações: (81) 3223-2390

TEATRO

"Risadagem" - Stand-Up Comedy

Com Davi Villa Real, Júlia Vilela e Léo Persivo

Quando: Sexta-feira (3), às 20h30h

Onde: Manguetown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, 4880, Boa Viagem

Ingressos a partir de R$ 12,50 via Sympla

Informações: @manguetowncomedy

Primeira Noite de Comedy Stand-Up

Com Victor Pereira, Marcos Souza, Ruan Biank e Paulo Matheus

Quando: Sábado (4), a partir das 20h

Onde: Meus Manos Barbearia - Barreto de Menezes, 43, Marcos Freire, Jaboatão

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @meusmanosbarbearia

EXPOSIÇÕES

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Insistância", de Christina Machado

Quando: até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas

"O Auto de Ariano, o Realista Esperançoso"

Quando: até 30 de janeiro

Onde: RioMar Recife (Espaço de Eventos - Piso L3) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso a partir de R$ 35 na plataforma Fever e no APP RioMar Recife



Visitação: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h



"O Café Que Nos Une"

Em pintura com café de artistas de diversos países

Quando: até 2 de fevereiro

Onde: Museu da Cidade do Recife - Forte das Cinco Pontas, s/n, Bairro de São José

Acesso gratuito

Informações: (81) 3134-3750



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h

"De Tempestades a Constelações"

Quando: até o final de fevereiro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: @garrido.galeria.eventos



Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 14h

CINEMA

"Nosferatu"

SINOPSE: Um conto cinematográfico gótico sobre a obsessão entre uma jovem mulher amedrontada e o aterrorizante vampiro apaixonado por ela, indiferente ao rastro do mais puro horror que deixa em seu caminho em direção a ela. Direção: Robert Eggers

"Lee"

SINOPSE: Tendo abandonado a carreira de modelo para se dedicar à fotografia, a estadunidense Lee Miller aproveita a vida com os amigos boêmios na França quando a Segunda Guerra Mundial eclode. Ela se junta ao artista que ama em Londres e consegue trabalho na revista Vogue britânica documentando o front doméstico, mas não gosta da posição e ultrapassa obstáculos burocráticos para chegar na perigosa linha de frente. Direção:Ellen Kuras

"A Semente Do Fruto Sagrado"

SINOPSE: Filme iraniano candidato ao Oscar e indicado ao Globo de Ouro. Na trama, o recém-promovido a juiz de instrução, Iman luta contra a paranóia e o esgotamento mental em meio à agitação política em Teerã causada pela morte de uma jovem. Quando sua arma desaparece, ele suspeita de sua esposa e suas filhas, impondo medidas severas que desgastam os laços familiares. Direção: Mohammad Rasoulof

Veja também

CINEMA E TV Elton John, Nicolas Cage e Demi Moore estão entre apresentadores do Globo de Ouro