Música Orquestra de Bolso e Maestro Spok fazem shows gratuitos no Paço do Frevo, neste fim de semana O projeto "Hora do Frevo" recebe a Orquestra de Bolso, na sexta (17); no dia seguinte tem "Roda de Frevo" com Maestro Spok e convidados

A menos de 50 dias para o Carnaval, o Paço do Frevo apresenta uma programação gratuita neste fim de semana. Na sexta-feira (17), ao meio-dia, a Orquestra de Bolso é a atração do projeto “Hora do Frevo”.



Já no sábado (18), Maestro Spok comanda a "Roda de Frevo", com sessão que retorna ao Paço no sábado seguinte (25), em palco armado em frente ao museu, reunindo músicos e compositores para homenagear mestres do Frevo.

Hora do Frevo

O projeto promovido no Café Aurora, no térreo do museu, abre espaço para os arranjos modernos da Orquestra de Bolso. Criado em 2015, o conjunto se destaca por sua formação compacta e criativa.



Integram a Orquestra Leandro Gervázio (tuba), João Ricardo (trompete), Neris Rodrigues (trombone), Ricardo Pessoa (sax tenor), Flávio Murilo (sax alto), Ivo Monteiro (surdo), Adriano Lopes (caixa) e Daniel Ataíde (pandeiro). O grupo combina tradição e inovação ao reinterpretar clássicos do Frevo e músicas de artistas como Zé Ramalho e Luiz Gonzaga.

A Orquestra tem conquistado espaço na cena musical ao levar o Frevo a novos palcos e audiências, colaborando com nomes como Siba Veloso e participando de shows como o retorno do Mestre Ambrósio.



Seu repertório celebra a diversidade musical, desconstruindo a ideia de que o Frevo é apenas sazonal e apresentando interpretações de canções de Lia de Itamaracá, Mestre Anderson Miguel e outros compositores locais.

Maestro Spok se apresenta no projeto "Roda de Frevo", no sábado (18), no Paço do Frevo

Roda de Frevo

No sábado (18), a partir das 16h, é a vez do projeto “Roda de Frevo”. Sob a liderança do Maestro Spok, músicos convidados sobem ao palco montado em frente ao museu para um tributo a grandes nomes do Frevo, apresentando composições clássicas e inéditas em dois encontros vibrantes que aquecem para o Carnaval. O evento é realizado pela Empetur em parceria com o Paço do Frevo - com reprise no sábado seguinte (dia 25).

SERVIÇO:

“Hora do Frevo” com Orquestra de Bolso

Dia 17 de janeiro (sexta-feira), às 12h

Térreo do Paço do Frevo

Acesso gratuito

“Roda do Frevo” com Maestro Spok e convidados

Dias 18 e 25 de janeiro (sábado), às 16h

Palco em frente ao Paço do Frevo

Acesso gratuito

Paço do Frevo: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife. Horários: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h. Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia), entrada gratuita às terças-feiras.

Site do Paço do Frevo | @pacodofrevo

