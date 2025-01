A- A+

Bairro do Recife Clube Vassourinhas do Recife comanda primeiro Arrastão do Frevo de 2025 neste domingo (5) Concentração será às 15h, em frente ao museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife

Com a virada de ano, já é possível ouvir o soar dos clarins. Vem aí o Carnaval e o primeiro Arrastão do Frevo de 2025, que será realizado deste domingo (5), no Bairro do Recife, área central da Capital pernambucana.

A festa gratuita será comandada pelo Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas do Recife, com concentração às 15h, em frente ao museu Paço do Frevo.

De lá, a partir das 16h, a agremiação, que celebrará 136 anos, fará cortejo pelas ruas do Bairro do Recife.

O desfile será puxado pela Independente Frevo Orquestra, que trará clássicos do ritmo. Passistas da Cia de Frevo do Recife convidarão o público a entrar na folia. Esta será a estreia do Vassourinhas no Arrastão do Paço.

Serviço:

Arrastão do Frevo com o Clube Vassourinhas do Recife

Cortejo com a Independente Frevo Orquestra e passista da Cia de Frevo do Recife

Data: 5 de janeiro (domingo)

Concentração às 15h, em frente ao Paço do Frevo

Cortejo às 16h pelo Bairro do Recife

Acesso gratuito

