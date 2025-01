A- A+

TEATRO Escola de Teatro Fiandeiros incentiva desenvolvimento infantil com cursos de teatro Neste sábado (25/1), haverá aulão gratuito de teatro. Inscrições para cursos regulares estão abertas para a garotada a partir dos 3 anos

A Escola de Teatro Fiandeiros abre espaço para o desenvolvimento social e emocional das crianças com cursos voltados à prática teatral. As inscrições estão abertas para o Teatro Semente, destinado à primeira infância (3 a 5 anos), e Teatro para Crianças (6 a 11 anos), além de outros públicos, como adolescentes e adultos. No sábado (25/1), haverá um aulão gratuito na sede da Escola, localizada na rua da Saudade, 240, bairro da Boa Vista, Recife, sem necessidade de inscrição prévia.

Teatro infantil. Foto: Morgana Najara/ Divulgação

Com foco na formação teatral, a Escola de Teatro Fiandeiros também promove cursos para adolescentes e adultos, incluindo módulos de iniciação e o Intensivo em Interpretação, coordenado por João Denys. Além de contribuir para o autoconhecimento e habilidades de comunicação, as aulas integram teoria e prática, culminando em apresentações públicas. Bolsas são oferecidas com prioridade para pessoas que se enquadram em políticas afirmativas.

A Escola de Teatro Fiandeiros oferece uma abordagem inclusiva e completa, sendo referência na formação artística em Pernambuco. Criada em 2010, a instituição atende crianças, jovens e adultos, fomentando habilidades criativas e emocionais através de parcerias como o Sindicato dos Artistas e a UFPE. As inscrições para os cursos regulares podem ser feitas presencialmente na Escola de Teatro Fiandeiros, ou pelo WhatsApp (81. 98279-5922) da escola entre 25 de janeiro e 1º de fevereiro.

