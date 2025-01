A- A+

Teatro Espetáculo "Saudade, o meu remédio é cantar!" é atração do Teatro Barreto Júnior neste domingo (26) Peça do grupo Confluir contará com duas sessões no teatro, uma às 17h e outra às 19h30

O espetáculo musicado “Saudade, o meu remédio é cantar!” é o grande destaque deste domingo (26) no Teatro Barreto Júnior, no Pina, Zona Sul do Recife. A peça faz parte da programação da 31ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos.





O espetáculo do grupo Confluir - grupo cênico-musical do Conservatório Pernambucano de Música (CPM) composto por atores, cantores e bailarinos, contará com duas sessões no teatro, uma às 17h e outra às 19h30.

Os ingressos estão disponíveis neste link e podem ser adquiridos no valor de R$30 e R$60.

“Estamos muito felizes em apresentar essa peça novamente porque o público sempre se identifica com a história que contamos e se emociona com o repertório escolhido”, explica a diretora geral, Janete Florencio. Em 2024, o Grupo lotou o Teatro de Santa Isabel, em dois dias de apresentação.

“Saudade, o meu remédio é cantar!”

A peça está dividida em três atos. No primeiro deles, “A Feira”, cenas cotidianas da vida de pessoas que saíram do sertão para trabalhar em uma feira são retratadas em uma cidade grande.

No segundo, “A Fé”, a religiosidade é retratada por meio do canto e do movimento, deixando claro a esperança desse povo por dias melhores

No terceiro e último ato, “A Festa”, revela o prazer em ser feliz com forró no pé e muita animação.

As canções de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, servirão de pano de fundo para pintar um quadro vivo da rotina desses nordestinos retratados no espetáculo.

“A inspiração desse espetáculo foi mostrar esses aspectos tão importantes na vida do nosso povo a partir de sentimentos como a saudade, a tristeza, a fé e a explosão de alegria que a vida invariavelmente nos proporciona através da música, poesia, dança e expressão cênica”, explicou Janete.

Para essa apresentação no Teatro Barreto Júnior, o Grupo também preparou algumas novidades.

“Vamos acrescentar novas canções. Uma delas era muito pedida pelo público”, afirma Tom Dáher, diretor musical do Grupo.

Serviço

“Saudade, o Meu Remédio é Cantar!”

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n - Pina

Quando: 26 de janeiro, às 17h; às 19h30

Ingressos: R$ 60 (inteira)/ R$ 30 (meia)/ R$ 30 (social) – valor + 1Kg de alimento não perecível





