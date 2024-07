Alexandre Frota e o filho mais velho em conflito; entenda motivo da briga

A- A+

O ex-deputado federal Alexandre Frota (PDT), de 60 anos, será avô pela primeira vez. Mayã Frota, de 26, filho mais velho do ator vai ser pai de uma menina. Frota e Mayã não se falam há anos. A briga entre os dois foi revelado somente em 2018, quando Alexandre venceu as eleições.

Frota desejou felicidades ao jovem e a nova família, mas não expressou desejo de se aproximar ou conhecer a neta. "Parabéns para o casal, que seja feliz, que a criança tenha muita saúde, paz e vida, que Deus proteja os três", desejou ao filho.

Em 2018, Mayã veio a público comentar a vitória do pai nas urnas. "Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar.

Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei", escreveu ele no Twitter, instaurando uma confusão na internet na época. "Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão", completou.

Na ocasião, Frota rebateu as críticas do primogênito. "Não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô", disse o ator, afirmando nunca ter hesitado em assumir Mayã: "Te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA".

Mayã é fruto de um breve relacionamento que Frota teve com Samantha Lima Gondim, que na época tinha 16 anos, em Brasília, em 1998. Após o nascimento do menino, a mãe entrou na Justiça contra o pai, pleitando pensão. Em 2011, houve outro processo, após denúncia de Frota não pagar os valores corretamente.

O filho mais velho de Frota mora na Alemanha com a namorada, Emilie. Hoje, casado com a musa fitness Fabi Frota, Alexandre Frota assumiu em 2019 a paternidade de Enzo, de 17 anos, filho da sua atual mulher. O casal também teve Bella, de 5 anos.

