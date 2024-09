Alice Wegmann chama atenção após perfomar Anitta na Batalha do Lip Sync; confira

A- A+

Alice Wegmann performou Anitta durante a Batalha do Lip Sync, no Domingão do Huck. A participação, que aconteceu no último domingo (29), teve destaque pela encenação da atriz na música ''Funk Generation'', da cantora carioca.

Na publicação do programa, é possível ver que os elogios recebidos por Alice, incluindo comentários de Fernanda Paes Leme e Silvero Pereira. Inclusive, o ator cearense foi o outro artista que participou do quadro e duelou contra a atriz.

A Batalha do Lip Sync é a versão brasileira de um quadro competitivo baseado num programa original estadunidense, que consiste em personalidades dublando músicas. Além de ''Funk Generation'', Alice dublou a conhecida ''Boquinha da Garrafa'', enquanto Silvero performou Whitney Houston e Gloria Groove.

