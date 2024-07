Amsterdã proíbe fãs de Taylor Swift de acamparem ao redor do estádio antes dos shows

A- A+

A prefeitura de Amsterdã proibiu os fãs de Taylor Swift de acamparem durante a noite para garantir os lugares na fila para o show da cantora americana na cidade.



Swift fará três apresentações com ingressos esgotados na capital holandesa nos dias 4, 5 e 6 de julho – parte de sua turnê mundial que quebrou recordes de bilheteria ao redor do mundo.

“Não é permitido acampar ou passar a noite no espaço público ao redor da Johan Cruijff Arena”, disse o conselho de Amsterdã, alertando que a polícia multaria os infratores.

As autoridades de Amsterdã também alertaram contra o chamado "Taylor-gating", em que Swifties sem ingressos aparecem para ouvir fora do estádio e trocar pulseiras da amizade.

“Só venha à área da Arena se for ao concerto”, disse Mick Werkendam, gestor de multidões do conselho. “E o teto da Arena está fechado. Então você não ouvirá ou verá nada de Taylor Swift ou do show”, acrescentou.

Filas ao redor do mundo

Para sua primeira parada europeia em Paris, alguns fãs acamparam com dois dias de antecedência para garantir que chegassem o mais perto possível de seu ídolo. No Brasil, as imagens de filas e acampamentos também se espalharam pelas cidades por onde Taylor Swift passou.

A Eras Tour já percorreu a América do Norte, a América do Sul e a Ásia desde o seu início em março de 2023. No final do ano, já havia se tornado a primeiro a vender mais de US$ 1 bilhão em ingressos e está a caminho de mais que dobrar esse valor quando for concluída em Vancouver, em dezembro.

A popularidade de Swift não mostra sinais de diminuir – seu novo álbum vendeu 1,4 milhão de cópias em seu primeiro dia e quebrou todos os recordes de streaming, alcançando um bilhão de streams no Spotify em cinco dias.

