Famosos Estilo inglês e 5 suítes: fotos da mansão de Ana Hickmann e Edu Guedes, avaliada em R$ 4,5 milhões Terreno adquirido pelo casal tem mais de 2.300 m² com espaço para garagem e piscina em condomínio com parte da Mata Atlântica preservada

Os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes vão dar início definitivamente a uma nova fase na vida, após anunciarem o namoro oficialmente em janeiro deste ano.



O casal tem traçado planos para a vida a dois e mostrou no Instagram, na última segunda-feira (10), que já tem definido até a casa onde vão morar.



Trata-se de uma mansão avaliada em R$ 4,5 milhões, no condomínio de alto padrão Residencial Porto São Pedro, localizado na cidade de Porto Feliz (SP), a cerca de 80 km da capital São Paulo.

A área do terreno adquirido pelo casal tem mais de 2.300 m² com espaço pré-definido para a construção de uma piscina, ao lado da casa. Já a parte construída compreende um perímetro de 737,80 m², de acordo com informações divulgadas pela imobiliária de Cadu Migliorini, especializada em imóveis de campo.

Veja fotos da nova casa de Ana Hickmann e Edu Guedes:





Segundo a descrição, a casa conta com cinco suítes, sendo uma master (com dois closets e dois banheiros) e outra para funcionário, sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, home theater, sala de estar, sala de jantar, adega, despensa, lavanderia e suíte para funcionário. A área externa da mansão conta com espaço para quatro vagas em garagem coberta e espaço gourmet integrado, além da piscina.

A casa, conforme mostra o vídeo divulgado por Hickmann e Guedes, ainda não está pronta para a mudança: não tem móveis e faltam alguns reparos. O valor de R$ 4,5 milhões, aliás, já mencionava isso, afirmando no preço não estava "incluso o acabamento: pisos, louças, revestimentos e metais".



Ana Hickmann e Edu Guedes mostram casa onde vão morar juntos Foto: Reprodução/Instagram

O condomínio, por sua vez, conta com mais de 200 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada, segundo divulgação oficial, e "espaços para contemplação, onde é possível fazer trilhas de caminhadas. Há também a beleza imponente de dois lagos e sete nascentes".

Anna Hickamn e Edu Guedes assumiram o romance em janeiro deste ano. A apresentadora vinha de um término conturbado com o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, a quem chegou a acusar de falsificação de assinaturas em empréstimos, fraudes milionárias e outros crimes.

Antes, ela também havia relatado um episódio de violência doméstica e lesão corporal. A origem da briga seria justamente a descoberta, por parte da apresentadora, de novas dívidas em seu nome, que teriam sido criadas pelo companheiro.

