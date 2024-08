Ana Maria Braga testa negativo para covid-19 e confirma retorno ao "Mais Você"

A- A+

Após testar positivo para covid-19 pela quarta vez, Ana Maria Braga já está recuperada. Nesta sexta-feira (30), a apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que refez o exame e o resultado foi negativo para a doença.

“Tenho feito teste porque eu sou ansiosa (...). Aí, agora, eu falei: ‘Ai, vou fazer o teste’. Será que tá? E fiz, menina do céu. E não deu nada! Eu tô bem e tá ótimo. Então, vamos aproveitar”, afirmou a apresentadora, animada, no vídeo.

Afastada do “Mais Você”, da TV Globo, desde terça-feira (27), Ana Maria Braga confirmou que voltará ao programa na próxima semana. “Como da terceira vez que peguei Covid eu pedi música no ‘Fantástico’, agora que peguei a quarta vou pedir música no ‘Mais Você’ mesmo. Segunda-feira estou de volta!”, escreveu na legenda da publicação.

A apresentadora já havia contraído o vírus em 2021, 2022 e 2023. Da última vez, ela afirmou que os sintomas foram mais leves, graças às vacinas tomadas. “Nem se compara à primeira vez que tive”, garantiu.



