TELEVISÃO Patrícia Abravanel cai no choro em retorno a estúdio de TV após morte de Silvio Santos Filhas do empresário e apresentador dizem que permanecerão juntas para manter legado do pai

"Vocês sabem que vocês vão me ajudar hoje a fazer o programa? Vocês sabem que são muito bem-vindas, né?", questionou Patrícia Abravanel diante da plateia de seu programa de auditório, antes de iniciar a gravação do "Programa Silvio Santos", que ela seguirá comandando após a morte do pai, aos 93 anos.



O retorno da apresentadora à labuta, na última quinta-feira (29), foi marcado por emoção — em vários momentos, a herdeira do criador do SBT precisou de apoio da equipe para prosseguir o trabalho.

"Não esperem muito de mim hoje, mas estou aqui. Meu sentimento a todos vocês e a gente vai continuar essa história linda", discursou diante da plateia, caindo no choro, antes de iniciar a gravação do programa.

Em outro momento, Patricia se comoveu ao citar novamente a perda do pai e acabou sendo consolada pela equipe. Alguns trechos da gravação precisaram ser interrompidos. "E tudo bem, faz parte. Eu confio nas minhas irmãs. Eu não quero ficar assim", afirmou ela.

Imagens que circulam nas redes sociais — feitas por pessoas que estavam na plateia do programa — viralizaram na manhã desta sexta-feira (30). Parte dos vídeos foi publicada pelo portal do jornalista Léo Dias.

Também nesta sexta-feira (30), as filhas de Silvio Santos emitiram um comunicado, por meio dos principais veículos de imprensa do país, como o Globo, agradecendo o apoio de amigos neste momento de luto.



"Queremos manifestar nosso agradecimento e gratidão a todos vocês que nos expressaram solidariedade e conforto", diz o recado.

"Ao mesmo tempo, reiteramos que permaneceremos fortemente unidas no sentido de levarmos adiante a exitosa obra construída com tanto esforço, trabalho e dedicação pelo nosso pai", acrescentaram as filhas de Silvio, no mesmo comunicado.

