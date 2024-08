Silvia Abravanel fala sobre Silvio Santos em programa: "Dentro da TV, ele era meu patrão"

A- A+

Uma semana depois da morte de Silvio Santos, aos 93 anos, a Record exibiu a estreia do programa "Acerte ou caia", que teve Silvia Abravanel como uma das convidadas. O game show é apresentado por Tom Cavalcante, que voltou à emissora depois de dez anos, e deveria ter entrado no ar no último domingo, mas foi adiado por causa da cobertura especial da morte do dono do SBT.

Sem querer, o programa de Tom acabou homenageando o apresentador por levar a filha número dois do clã Abravanel para a disputa. Gravado muito antes da morte de Silvio, Tom perguntou a Silvia, apresentadora do programa infantil "Sábado animado", do SBT, como ela descobriu o talento de trabalhar com crianças.

"Pra variar, eu fui jogada de paraquedas. Todos os lugares que o Silvio me colocou sempre me colocou de paraquedas", disse a filha.



O fato de ela se referir ao pai pelo nome artístico dele chamou atenção de Tom Cavalcante. Silvia, então, explicou o motivo:

"Dentro da TV, eu chamava ele de Silvio porque lá ele era meu patrão. Fora da TV, eu chamava ele de pai. Tive que colocar essa regra porque ele estava me dando bronca como filha e isso me atrapalhava",contou ela, que também trabalhou comoprodutora e diretora no SBT.



"Ele já me mandou calar a boca, 'cala a boca, fica quieta, você não sabe o que está falando'. Aí eu cruzava o braço e ficava esperando. Depois ele falava: 'dona Silvia, como era mesmo aquilo ali. Ele me chamava de dona Silvia. E quando ele chega olhando pra gente, como você está me olhando, eu me derretia toda".

Rei da TV

Apesar de ter gravado o programa há semanas, Tom Cavalcante voltou ao estúdio para gravar uma abertura nova, em homenagem a Silvio Santos.

"Nesse programa, que já estava gravado, eu tive a felicidade de receber, dentre os nosso convidados, a minha querida Silvia Abravanel. Nós lembramos de momentos inesquecíveis, muito engraçados do Silvio, que você vai acompanhar no nosso programa de estreia. Vocês vão amar", disse Tom, que se referiu ao comunicador como "rei da TV".

Veja também

FAMOSOS Belo nega traição de Gracyanne Barbosa e admite romance com outra em casamento