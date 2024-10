A- A+

FAMOSOS Andressa Ganacin: ex-BBB compartilha estado de saúde da filha, que nasceu prematura Sarah, primeira filha de Andressa e Nasser Rodrigues, veio ao mundo no dia 25 de setembro

A ex-BBB Andressa Ganacin atualizou os fãs sobre o estado de saúde de Sarah, sua primeira filha com o também ex-brother Nasser Rodrigues. A menina, que nasceu no dia 25 de setembro, permanece sob cuidados semi-intensivos em um hospital de São Paulo.

O bebê veio ao mundo de forma prematura, com 33 semanas de gestação. O parto precisou ser antecipado por conta da condição de saúde da mãe, que teve pré-eclâmpsia na reta final da gravidez.

“Seguimos aqui na Semi UTIN... 21 dias! E muito felizes, porque a Sarinha está mamando super bem e ganhou peso hoje! Cada dia vibrando com cada pequeno passo e sonhando com o dia da alta dela”, escreveu Andressa nos stories do Instagram.



A ex-BBB ainda agradeceu aos seguidores pelas mensagens de carinho e compartilhou uma imagem segurando a filha após amamentá-la. “Foto para as titias de ontem, depois do tetê”, publicou.

