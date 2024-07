Antonio Banderas visita o Rio para lançar nova linha de perfumes; evento reuniu celebridades

A- A+

O ator espanhol Antonio Banderas, de 63 anos, está no Rio de Janeiro para uma campanha de lançamento de seus novos perfumes, da linha The Icon Banderas.

O astro foi visto na janela de sua suíte no Copacabana Palace, nesta terça-feira, horas antes do evento de estreia da fragrância, que contou com a participação de diversos artistas.

Banderas desembarcou no Brasil na tarde de domingo para participar de uma série de compromissos profissionais no Rio para celebrar os novos produtos.

Um dos eventos, realizado no bairro de Santa Teresa na noite desta terça-feira, contou com a presença de diversos artistas, dentre eles, Carla Diaz, Bruno Gagliasso, Agatha Moreira e Rômulo Estrela, que foi uma das estrelas do lançamento com embaixador da marca.

Simplesmente Carla Diaz e Antonio Banderas. https://t.co/zKbKTlqf8w pic.twitter.com/ZBlDe274X9 — Central da Diaz (@centraldadiaz) July 3, 2024

Os dois galãs foram vistos dançando juntos durante a celebração. Rômulo decidiu ensinar um pouco de samba a Banderas, ao som da música "Alguém Me Avisou", de Dona Ivone Lara.

A atriz Agatha Moreira também fez parte da campanha das fragrâncias. Em março, ela revelou que havia realizado o sonho de trabalhar com Antonio Banderas pela segunda vez, assumindo como uma das representantes globais da linha internacional de perfumes.

Veja também

Famosos Pitty passa por cirurgia de emergência e cancela shows