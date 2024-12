Aos 73 anos, Vera Fischer posa de maiô e arranca elogios de fãs: "Uma verdadeira sereia"

A- A+

Com o calor que está fazendo no Rio de Janeiro, Vera Fischer quer apenas um refresco. Nesta terça-feira (3), a atriz de 73 anos publicou uma foto no Instagram em que aparece com um maiô recortado na região frontal, aproveitando um dia de sol na piscina, deixando os seguidores encantados. A beleza da artista impressionou os fãs, que a elogiaram, chamando-a de “sereia”.

“Mas com o calor que tá fazendo, ah que saudade desse momento! Please (por favor), uma chuvinha. Please, um ventinho. Please, uma praia”, escreveu a atriz.

Os internautas corresponderam à publicação, exaltando a atriz. “Uma verdadeira sereia! Uma praia hoje seria tudo de bom. O sol brilhando, a brisa suave e o som das ondas trazendo paz”, comentou uma fã. “Gata dourada! Aqui também tá insuportavelmente quente”, disse uma outra.

Outras pessoas ainda recordaram um dos papéis mais marcantes de Vera na televisão, a Helena, de “Laços de família”, novela de Manoel Carlos. “Sempre diva, minha Helena favorita”, afirmou uma. “Você é linda demais, minha atriz predileta”, elogiou uma fã. O último trabalho da artista na TV foi em “Espelho da vida”, de Elizabeth Jhin, exibida em 2019.

