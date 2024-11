Após infecção nos rins, Preta Gil atualiza estado de saúde: "Volto à vida perto da normalidade"

Após enfrentar uma pielonefrite, uma infecção bacteriana que afeta um ou ambos os rins, Preta Gil foi às redes sociais agradecer à torcida dos fãs.

A cantora explicou que passou por uma nova internação para tratar o problema, teve alta, mas precisou voltar ao hospital após sentir dor. Daí, foram mais quatro dias até que fosse liberada.

Preta também contou que foi diagnosticada com uma obstrução no Duplo J - que é um cateter usado para drenar a urina do rim para a bexiga - por conta de cálculos renais.

"Esse problema também foi resolvido. Tenho um Duplo J novo, estou me cuidando, tomando antibiótico. Agora volto à uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia da semana passada, mas estou bem. Estou na minha casa, no Rio. Dia 26 faço novos exames para reavaliação de como meu corpo respondeu à quimio e os próximos passos do tratamento. Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho, tô aqui focada no tratamento e em breve atualizo vocês", disse Preta em vídeo publicado no Instagram.