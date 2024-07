A- A+

DEBATE Após publicar fotos com o marido, Bianca Rinaldi é alvo de comentários etaristas Atriz é casada, há duas décadas, com empresário de 70 anos, com quem tem duas filhas: ''Amor envolve companheirismo, amizade, cumplicidade''

Discreta com a vida pessoal, Bianca Rinaldi chamou atenção de seguidores nas redes sociais ao abrir um álbum de fotos em família, no último domingo (30), para celebrar o aniversário de 70 anos do marido, o empresário e produtor Eduardo Menga.



A atriz, de 49 anos, é casada com ele há duas décadas. Pais das gêmeas Beatriz e Sophia, de 15 anos, os dois se conheceram em 2001, quando a artista realizava o espetáculo "Aluga-se um namorado", que tinha produção teatral de Eduardo.

"Amor envolve companheirismo, amizade, cumplicidade, saber ceder, saber não ceder, encontrar a felicidade no cotidiano, ter planos para o futuro, sonhar junto, apoiar o sonho do outro, ter liberdade e, principalmente, respeito. Nossas chatices e diferenças são pequenas perto do nosso amor", contou ela, recentemente, ao falar sobre a longevidade do relacionamento.

Atualmente, Eduardo Menga é diretor da empresa AMMA, que realiza agenciamento de marketing para artistas e atletas. Entre os agenciados pela marca, está, aliás, Bianca Rinaldi, além de nomes como o técnico de vôlei Bernardinho, o técnico de futebol Tite e a ginasta Jade Barbosa.

Após publicar a foto do lado do marido, no último domingo (30), a atriz se tornou alvo de comentários agressivos de seguidores que propagaram etarismo ao abordar a diferença de 21 anos entre a idade de ambos. Na caixa de comentários do post, usuários do Instagram iniciaram um debate sobre o assunto.

Uma seguidora da artista escreveu que o empresário aparentava ser o pai dela, e vários internautas rebateram a colocação. "Tem pessoas que podiam morder a língua quando abrissem para falar besteiras. Desnecessário!", escreveu uma pessoa, criticando a frase etarista. "Deixe os outros casarem com velhos e novos e com quem quiser! O amor é livre", reforçou mais um internauta.

O que é etarismo?

Etarismo é o nome dado à intolerância e discriminação contra pessoas com mais idade. Esse tipo de episódio acontece não apenas na educação, mas também na saúde e no mercado de trabalho. Há, inclusive, um Relatório Mundial sobre o assunto, feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

