Após retirada de tumor, ex-BBB Rodrigão se emociona ao deixar hospital: "Indo pra casa"

O ex-BBB Rodrigão deixará, nesta terça-feira (3), o hospital em Orlando, nos EUA, onde estava internado desde o dia 23 de agosto, quando sofreu um sangramento abdominal e descobriu um tumor na glândula adrenal.



De acordo com os médicos responsáveis pelo tratamento do coach de 36 anos, a cirurgia realizada na último sexta-feira (30) — para a retirada do tumor — foi "extremamente bem-sucedida", e a saúde do paciente já está normalizada.

Num vídeo publicado por meio do Instagram na manhã desta terça-feira (3), Rodrigão aparece chorando no quarto do hospital, trocando beijos com a mulher Adriana Sant'Anna enquanto ambos escutam um louvor.

Muito emocionada, a também ex-BBB Adriana Sant'Anna usou as redes sociais para deixar uma declaração sobre a "importância da fé", como ela frisou, ao longo das últimas semanas.

"Foram 12 dias de intensivo com Jesus nesse hospital. Tem noção do quão apaixonados estamos pelo nosso Pai? Vivemos a permissão dele, vivemos a vontade dele e nunca sentimos medo. Sabíamos e sabemos que ele tem o controle de tudo. Sempre falamos que não amamos Jesus pelo que ele é ou por ser quem ele é. Nosso pai, nosso amado e a fonte de nossa vida", escreveu Adriana.

