AJUDA Beiçola: "Por usar esse nome, eu tenho obrigação de ajudar o Marcos", diz musa erótica do Privacy Martina Oliveira doou os R$ 12.123,14 que o ator Marcos Oliveira estava devendo de aluguéis atrasados de seu apartamento na Zona Sul do Rio

A criadora de conteúdos adultos Martina Oliveira doou os R$ 12.123,14 que o ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o "Beiçola" na série "A Grande Família", da TV Globo, estava devendo por conta dos 3 meses de aluguel de seu apartamento na Zona Sul do Rio.



A dívida resultou em uma ordem de despejo ao ator, recebida no dia 21 de agosto.



Ela, que ficou conhecida como "Beiçola do Privacy", ainda vai doar R$ 7.204,16, valor referente aos dois próximos aluguéis e contou ao Globo que tomou a atitude como forma de gratidão pelo apelido.

— Acho que por usar esse nome, eu tenho obrigação de ajudar o Marcos. Eu tenho um carinho muito grande por ele: engraçado, fofo e que em nenhum momento me julgou, sempre me apoiou — disse ela.

Entenda a situação do ator

Ao todo, o valor da ação de despejo – somando aluguéis atrasados, custos judiciais e honorários – era de R$ 19.546,20.



Contudo, a advogada e amiga do ator, Rose Scalco, pediu a gratuidade dos custos, em razão das condições do ator, e o juiz Mauro Nicolau Júnior deferiu. Por isso, o débito continuou em R$ 12.123,14, que Martina quitou.

Marcos Oliveira, no entanto, não pode alugar nenhum outro apartamento pois segue com o nome sujo, devido ao suposto golpe que sofreu em 2022.

No início do ano, Marcos e Martina iriam dividir o palco com a peça "Pais e filhos", que deveria estrear depois do Carnaval. Onipresente no repertório dos barzinhos e das rodas de violão, a canção "Pais e filhos", da banda Legião Urbana, é uma das referências da peça, que teria direção será de Thiago Picchi. No entanto, o espetáculo não saiu do papel.

Em outubro de 2023, antes de receber os R$ 50 mil da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, o Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio, reservou uma casa para o ator. Ele teria acesso à infraestrutura completa do lugar: alimentação, atividades físicas, plano de saúde e auxílio médico, como terapeutas, assistente social e psicóloga.



No entanto, a instituição só aceita um cachorro e Marcos tem três: Mel, Preta e Lolita. Segundo ele, esse foi um dos motivos que o levaram a desistir de morar no Retiro na época.

No dia 21 de agosto, dois oficiais de justiça chegaram à casa do ator para informá-lo sobre uma nova ordem de despejo. Na ocasião, os funcionários públicos disseram que o ator, de 68 anos, deveria deixar seu apartamento em Botafogo, na Zona Sul, dentro de 15 dias, pois está devendo 3 meses de aluguel no valor de R$ 3.602,08, totalizando um débito de R$ 12.123,14 com custos judiciais. Ao Globo, o ator disse estar "em pânico".

Essa é a segunda ordem de despejo que o ator recebe. No início do ano passado, "Beiçola" também ficou devendo 3 meses de aluguel. À época, no entanto, o ator, além de possuir um seguro fiança, recebeu uma doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, que o ajudou a pagar as dívidas.

Em julho de 2023, a advogada do ator fechou um acordo com a Justiça para parcelar o débito de R$ 14.705,56 em 18 parcelas. Com o dinheiro que a Deolane doou em outubro, Marcos decidiu pagar de uma vez todas as parcelas, que terminariam no dia 20 de dezembro deste ano.

À época, em entrevista ao Globo, Oliveira afirmou que estava em desespero, sem saber para onde ir e sem condições emocionais para lidar com a situação.

— Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos — relatou o ator.

