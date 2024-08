A- A+

golpe "Beiçola" à beira do despejo: Polícia investiga golpe sofrido por Marcos Oliveira de R$ 300 mil Em entrevista ao Globo, o ator disse que um homem ia em seu apartamento para ajudá-lo com rede social, mas acabou realizando empréstimos em bancos

À beira de ser despejado e com nome sujo, o ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola, da série "A Grande Família", da TV Globo, revelou ter sofrido um golpe de R$ 300 mil em empréstimos.



Ao Globo, Oliveira disse que um homem, identificado como Felipe Peres, ofereceu ajuda para cuidar de suas redes sociais em julho de 2022, quando havia acabado de fazer uma cirurgia e estava acamado.



Durante 4 meses, de acordo com o ator, Peres se apropriou de seu celular e fez empréstimos de R$ 228.192,59 pelos aplicativos de dois bancos privados, e tirou R$ 84.347,28 de sua conta– dinheiro que havia recebido de doações.

Em entrevista ao Globo, Marcos contou sobre a época que Felipe Peres, de 34 anos, que se apresentava como seu assessor, o visitava.

— Ele vinha uma vez por semana aqui em casa para me ajudar com as redes sociais. Durante esse tempo, ele tirou fotos do meu rosto e fez empréstimo pelos aplicativos de banco do meu celular. Eu espero que ele seja preso e que me pague — disse.

Segundo o ator, Felipe o "iludia", dizendo que os empréstimos seriam para comprar duas casas em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

No dia 21 de dezembro de 2022, a advogada e amiga do ator, Rose Scalco, e o próprio Marcos foram até a 9ª DP (Catete), na Zona Sul do Rio, para fazer o boletim de ocorrência.



A investigação, liderada pelo então delegado Felipe Santoro, resultou no pedido de prisão preventiva do suspeito, que responde o processo na 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio.

— Cumprimos todas as exigências e requeremos a prisão preventiva do homem — afirmou o delegado Felipe Santoro, em entrevista ao Globo.

No entanto, a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Janaína Marques Corrêa Melo, responsável pelo processo, entendeu que precisava de mais investigação para, assim, oferecer a denúncia contra Peres. Por isso, em janeiro do ano passado, devolveu à delegacia.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) informou que, "após manifestação do MPRJ sobre a necessidade do prosseguimento das diligências, o juízo determinou a intimação do órgão e a autoridade policial para conhecimento da baixa dos autos à origem, para continuidade da investigação".

Em nota, a Polícia Civil disse que "a investigação está em andamento e é acompanhada pelo Ministério Público. Além disso, agentes realizam diligências para esclarecer os fatos".

Investigação

Assinado por Santoro no dia 3 de janeiro de 2023, o relatório final da 9ª DP detalhou a ocorrência e o resultado da investigação.



De acordo com o documento, a investigação policial revelou que "Felipe, de forma deliberada e fraudulenta, obteve para si ou para terceiros vantagem indevida, explorando a vulnerabilidade do ator, que se encontrava acamado e em recuperação".

"Restou comprovado que Felipe Macêdo Peres, livre e conscientemente, obteve para si ou para outrem, vantagem indevida, no valor de aproximadamente R$ 199 mil, mediante fraude, com a utilização indevida do aparelho celular da vítima, para auferir a vantagem.



Os comprovantes acostados nos autos comprovam o efetivo prejuízo da vítima, trazendo para os autos a materialidade do delito de estelionato. Observa-se que o indiciado praticou o crime contra a vítima, que é pessoa idosa e estava acamada, aproveitando-se de sua total vulnerabilidade", escreveu Santoro, no relatório.

À época, em depoimento, o ator contou que Felipe ainda fez empréstimo no valor de R$ 48 mil e outro de R$ 23 mil em um único banco, que resultou no congelamento de 30% do seu INSS.



Ainda de acordo com o registro de ocorrência, apesar das tentativas do ator de recuperar seus cartões bancários e celular, Felipe se recusou a devolvê-los, ameaçando expor o ator na mídia.



"Beiçola" decidiu, então, levar o caso à polícia, representando criminalmente contra o suspeito e fornecendo provas das conversas e das transações fraudulentas realizadas pelo acusado.

Obtidos pelo Globo, comprovantes bancários ainda revelam que o investigado, que se autodenomina "Madrinha do Pix" em sua conta no Instagram, utilizou as contas bancárias da vítima para realizar diversas transferências de pequenos valores, como R$ 50, R$ 100, R$ 20 e R$ 10, para diferentes pessoas.

Além disso, menos de 7 dias após contratar um dos empréstimo em nome do ator, o investigado contratou uma apólice de seguro de vida no valor de R$ 60 mil também em nome da vítima.

Segundo a polícia, Peres tem duas anotações por estelionato e uma por furto. Com base nas provas apresentadas, que incluem extratos bancários, conversas de WhatsApp e outros documentos, a polícia indiciou, em janeiro de 2023, indiciou Felipe por estelionato e apropriação indébita, encaminhando o caso ao MPRJ para as devidas providências.

A reportagem tentou contato com o Felipe Peres, mas ainda não obteve retorno. O Globo também não encontrou o contato dos advogados de Felipe, que estão nos autos do processo.



O advogado Diego Vinicius Rosário do Nascimento, inclusive, tem a situação suspensa no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA). Já Vinicius de Souza Rodrigues Gonçalves não tem contato registrado no portal. O espaço segue aberto para manifestação.

Suspeito envolvido em outro caso de estelionato

Em abril de 2019, Felipe Peres começou a responder por processos de estelionato em Magé, na Região Metropolitana do Rio, onde chegou a ter mandado de prisão expedido e, em seguida ,conseguiu uma Habeas Corpus convertido em medidas cautelares.

Em 3 de agosto de 2018, Felipe Macêdo Peres, de 34 anos, foi acusado de praticar estelionato contra uma mulher, mas teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares.



Na ocasião, Felipe, junto com uma cúmplice, obteve vantagens ilícitas ao se apresentar como alguém capaz de agilizar a concessão da aposentadoria da vítima junto ao INSS.

— Tem um outro processo também em fase de Inquérito em Niterói, sempre com o mesmo modus operandi: angaria confiança das vítimas idosas, doentes e vulneráveis e faz empréstimos em seus nomes. No caso do Marcos, o valor foi vultoso — afirma Rose Scalco.

Ator mora em um apartamento na Zona Sul

Aos 68 anos, Oliveira mora de aluguel em um apartamento de dois quartos, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, com suas 3 cadelas: Mel, Preta e Lolita.



No entanto, às 9h05 do último dia 21, dois oficiais de justiça chegaram à casa do ator para informá-lo sobre uma nova ordem de despejo.



Na ocasião, os funcionários públicos disseram que ele deveria deixar seu apartamento dentro de 15 dias, pois está devendo 3 meses de aluguel no valor de R$ 3.602,08, totalizando um débito de R$ 12.123,14 com custos judiciais. Ao Globo, o ator disse estar "em pânico".

Essa é a segunda ordem de despejo que o ator recebe. No início do ano passado, "Beiçola" também ficou devendo 3 meses de aluguel. À época, no entanto, o ator, além de possuir um seguro fiança, recebeu uma doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, que o ajudou a pagar as dívidas.

Em entrevista, Oliveira afirmou que está em desespero, sem saber para onde ir e sem condições emocionais para lidar com a situação.

— Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos — relata o ator.

O seguro fiança é um produto que garante ao locador de um imóvel o pagamento de uma indenização em caso de inadimplência do locatário. O seguro, portanto, funciona como uma garantia em contratos de locação e substitui o fiador no pagamento dos meses atrasados.

Em julho de 2023, a advogada do ator, Rose Scalco, fechou um acordo com a Justiça para parcelar o débito de R$ 14.705,56 em 18 parcelas. Com o dinheiro que a Deolane doou em outubro, Marcos decidiu pagar de uma vez todas as parcelas, que terminariam no dia 20 de dezembro deste ano.

— A gente quer que ele saia desse apartamento, pois é muito caro para a situação dele. Mesmo que ele vá para um menor, ele não tem renda fixa para pagar e está com o nome sujo, não podendo alugar nada. Então, ele não tem nome limpo para pagar um seguro fiança e nem para colocar outro apartamento em seu nome — explica Rose.

Antes e depois de "A Grande Família"

Antônio Marcos Oliveira nasceu em Santo André, no ABC paulista, no dia 27 de maio de 1956. Sua mãe, Brasília Ester de Oliveira, era empregada doméstica e seu pai, João Romano de Oliveira, era guarda do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, o Museu do Ipiranga.



Oliveira era o único da família a sonhar com as artes cênicas. Começou no teatro amador, depois no infantil e logo deslanchou. A obra que mais se orgulhou de fazer, foi a peça teatral "Macunaíma", dirigida por Antunes Filho.

Na televisão, estreou na novela "Vale Tudo", da TV Globo, em 1988. Após isso, colecionou participações em novelas, programas e espetáculos teatrais. Voltou aos palcos com "Lisbela e o Prisioneiro", com direção de Guel Arraes, que foi o prenúncio para o seu retorno à televisão.

Arraes, na ocasião, foi chamado para dirigir o núcleo de um seriado na TV Globo e convidou Oliveira para uma participação. Assim nasceu "A Grande Família", cujo projeto inicial era de 20 capítulos. No entanto, o sucesso foi tamanho que os 20 se tornaram 485, resultando em quase 14 anos no ar.

Interpretado por Marcos, o personagem Abelardo, conhecido como "Beiçola" pela turma da "A Grande Família", iniciou como participação especial. Segundo o ator, após 2 anos de programa que a TV Globo decidiu efetivá-lo para o elenco fixo.

Em 2018, todos os episódios do seriado reprisaram e renderam algo em torno de R$ 120 mil para Marcos Oliveira. Em 2019, lançou sua peça teatral "Evolução", criada e escrita por ele mesmo.



Com o espetáculo, ele viajou para diversas cidades do Brasil, inclusive para o ABC paulista, onde ninguém da sua família compareceu para prestigiá-lo.

Desde seu último trabalho na TV Globo, a novela "Deus Salve o Rei" (2018), que o ator enfrenta problemas financeiros. Em maio de 2021, Marcos abriu uma "vaquinha" online que arrecadou R$ 60 mil em doações.



À época, além de seus gastos mensais obrigatórios, ele tinha dívidas avaliadas em quase R$ 40 mil, que acumulou durante seus anos sem trabalho. Além disso, ele também carrega alguns problemas de saúde, como diabete, psoríase e uma fístula, que já lhe resultou algumas cirurgias.

