'Não sei para onde vou', diz ator Marcos Oliveira, o 'Beiçola', sobre nova ordem de despejo

Às 9h05 da última quarta-feira, dois oficiais de justiça chegaram à casa do ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o “Beiçola”, da série “A Grande Família”, da TV Globo, para informá-lo sobre uma nova ordem de despejo.



Na ocasião, os funcionários públicos disseram que o ator, que tem 68 anos, deveria deixar seu apartamento em Botafogo, na Zona Sul, dentro de 15 dias, pois está devendo 3 meses de aluguel no valor de R$ 3.602,08, totalizando um débito de R$ 12.123,14 com custos judiciais. Ao Globo, o ator diz estar "em pânico".

Essa é a segunda ordem de despejo que o ator recebe. No início do ano passado, "Beiçola" também ficou devendo 3 meses de aluguel.

À época, no entanto, o ator, além de possuir um seguro fiança, recebeu uma doação de R$ 50 mil da advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, que o ajudou a pagar as dívidas.

Em entrevista ao Globo, Oliveira afirmou que está em desespero, sem saber para onde ir e sem condições emocionais para lidar com a situação.

— Eu estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos — relata o ator.

O seguro fiança é um produto que garante ao locador de um imóvel o pagamento de uma indenização em caso de inadimplência do locatário. O seguro, portanto, funciona como uma garantia em contratos de locação e substitui o fiador no pagamento dos meses atrasados.

Em julho de 2023, a advogada do ator, Rose Scalco, fechou um acordo com a Justiça para parcelar o débito de R$ 14.705,56 em 18 parcelas. Com o dinheiro que a Deolane doou em outubro, Marcos decidiu pagar de uma vez todas as parcelas, que terminariam no dia 20 de dezembro deste ano.

Nesta sexta-feira, Rose também procurou o locador do apartamento de Marcos para fechar um novo acordo, mas ainda não obteve retorno.

Também em outubro de 2023, antes de receber os R$ 50 mil da Deolane, o Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio, reservou uma casa para o ator. Ele teria acesso à infraestrutura completa do lugar: alimentação, atividades físicas, plano de saúde e auxílio médico, como terapeutas, assistente social e psicóloga.



No entanto, a instituição só aceita um cachorro e Marcos tem três: Mel, Preta e Lolita. Segundo ele, esse foi um dos motivos que o levaram a desistir de morar no Retiro.

— As únicas coisas que eu tenho na vida são as minhas cachorras. Não vou deixá-las. Mas estamos tentando resolver. Acho que o Retiro dos Artistas pode ser uma opção — conta "Beiçola".

Desde seu último trabalho na TV Globo, a novela "Deus Salve o Rei" (2018), que Marcos enfrenta problemas financeiros. Em maio de 2021, o ator abriu uma "vaquinha" online que arrecadou R$ 60 mil em doações.



À época, além de seus gastos mensais obrigatórios, o ator tinha dívidas avaliadas em quase R$ 40 mil, que acumulou durante seus anos sem trabalho. Além disso, ele também carrega alguns problemas de saúde, como diabete, psoríase e uma fístula, que já lhe resultou algumas cirurgias.

— Eu to sem dinheiro e não posso alugar nada no meu nome. Não sei como vai ser daqui pra frente — finaliza o ator.

