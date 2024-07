A- A+

Famosas Ariadna, Pepita e Lea T: veja as mulheres trans que ajudaram Maya Massafera na transição de gênero Influencer agradeceu as três amigas, chamadas por ela de 'irmãs e amigas do coração' em seu primeiro vídeo conversando com os seguidores

Leia também

• Maya Massafera ganha apoio de famosos após mostrar a voz pela primeira vez: "Luta diária"

• Maya Massafera: como é a cirurgia de feminilização da voz feita pela influenciadora

• Maya Massafera faz vídeo falando pela primeira vez após redesignação sexual: "Minha voz não está pronta ainda"

Ariadna Arantes, Lea T. e Pepita Rodriguez são mulheres que Maya Massafera considera como “irmãs e amigas do coração”.



A influencer, que gravou um vídeo falando pela primeira vez na última terça-feira (16), agradeceu as companheiras por ajudarem-na no período que veio depois dos procedimentos de afirmação de gênero, que inclui a cirurgia de feminização vocal.

“Eu amo vocês. Quero agradecer a todas as mulheres que vieram antes de mim, pois sem vocês eu não estaria aqui. A minha transição não está sendo fácil, mas ela só está sendo possível por causa de vocês”, disse Maya no registro, antes de introduzir as três amigas.

“Aproveito e mando um beijo especial para Ariadna, Lea T, Mulher Pepita, que são três mulheres trans, irmãs e minhas amigas do coração, que estão me ajudando muito. Amo vocês do fundo do coração”, continuou ela.

As três participaram do período no qual Maya passou pelas cirurgias. Ariadna, aliás, já agradeceu por ter convivido com a influencer durante o processo. “Obrigada por confiar em mim e me deixar fazer parte do seu nascimento. Eu te amo, irmã”, disse ela logo em uma das primeiras publicações dela em maio, quando voltou à ativa naas redes sociais. A carioca, aliás, foi a primeira participante transexual na história do Big Brother Brasil, ao entrar no reality show na 11ª edição do programa.

Filha do ex-jogador de futebol Toninho Cerezo, Lea T. passou pelos procedimentos de transição de gênero em 2012. A modelo —nascida em Minas Gerais, assim como Maya—, ela passou a ter contato com a influencer que já trabalhou no universo das revistas de moda.

Já a Mulher Pepita já virou uma personalidade muito conhecida na web por diversas vezes ter virado meme. Carioca, ela começou no meio artístico como uma das primeiras funkeiras trans no país.

Veja também

MICHELANGELO Exposição imersiva "Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina" chega ao Recife