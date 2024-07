A- A+

Pela primeira vez após passar por procedimentos de afirmação de gênero, a influencer Maya Massafera publicou um vídeo em que conversa com os seguidores nesta terça-feira (16).



Depois de passar por diversas cirurgias, inclusive para feminilizar a voz, ela precisou passar por uma nova operação nas cordas vocais duas semanas atrás, após erros na realização da primeira.

Desde que voltou às redes em maio deste ano, Maya vinha sendo cobrada insistentemente para fazer vídeos “conversando” com os seguidores. Ela, por sua vez, respondia que ainda não podia.

“Eu fiz duas cirurgias na voz e a minha última foi há 15 dias. Então, a minha voz não está pronta ainda, ela só vai estar pronta daqui a dois meses e meio, ou seja, três meses após a cirurgia. Mas eu vim aqui mostrar a evolução para vocês. Eu entendo que muitos de vocês estão curiosos, afinal, eu trabalho com a mídia, na internet e na TV há tantos anos que entendo a curiosidade de vocês”, disse ela no vídeo.

“Mas eu preciso deixar claro que é a minha vida e que eu preciso ir no meu tempo. Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar para o útero da minha mãe, queria ficar o mais quietinha e longe de tudo o possível. Só que eu voltei para a realidade, a vida real antes, porque começou a sair tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar a minha cara e resolvi contar a verdadeira história. E o mesmo está acontecendo com a minha voz. É tanta cobrança para ver se a minha voz está feminina o suficiente que eu resolvi vir dar a minha cara a tapa mais uma vez. A partir de agora, posso conversar mais com vocês”, continuou a influencer.

No mês passado, Maya havia se assustado ao descobrir que a recepcionista de um salão de beleza supostamente havia captado áudio com a sua voz durante um atendimento e estaria vendendo o material.

Muito antes desse episódio, ela vinha explicando o motivo de não falar em público e de não conversar com os seguidores em vídeos publicados no Instagram, uma prática comum no ramo dos influenciadores. “Eu não estou muda, gente, eu estou falando. Minha voz está fraca e rouca, por isso fico poupando de falar muito”, disse ela, no início do mês ao comentar os boatos de que estaria sem voz. “Mas é normal para quem fez a cirurgia da voz que eu fiz. Calma que logo vou estar falando normal.”

