Maya Massafera ganha apoio de famosos após mostrar a voz pela primeira vez: "Luta diária"

A influenciadora digital Maya Massafera ganhou o apoio de colegas famosos, nesta quarta-feira (17), após publicar um vídeo em que aparece falando, pela primeira vez, após se submeter a cirurgias de feminização da voz.

A apresentadora e youtuber — que passou, recentemente, por um processo de transição de gênero — ressaltou que vivencia uma "luta diária" como mulher trans. Nomes como a apresentadora Adriana Galisteu, a atriz e apresentadora Maisa Silva, o jornalista Hugo Gloss e a ex-BBB Camilla de Lucas prestaram solidariedade para ela.

"Genteeee… Tá incrível!! Cada dia mais perfeita", escreveu a ex-BBB Sarah Andrade, por meio do Instagram. "Tudo tem seu tempo. Sua voz ficará muito linda", desejou a também ex-BBB Jaquelline Grohaslki. Quem também deixou mensagens positivas para ela, com emojis de corações, foi a cantora Daniela Mercury.

Maya Massafera ressalta que só veio à público mostrar a própria voz diante da "pressão" que sentia por meio das redes sociais. "A minha voz não está pronta ainda, ela só vai estar pronta daqui dois meses e meio, porque são três meses de pós-cirurgia, mas eu vim aqui mostrar a evolução para vocês, porque entendo que muitos de vocês estão curiosos. Afinal, eu trabalho na mídia, na internet e na TV há tantos anos e entendo a curiosidade de vocês", afirmou ela.

"Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe e quis ficar o mais quietinha possível. Só que eu voltei para a realidade antes, porque saiu tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar a minha cara a tapa e contar a minha história", ela acrescentou.

Maya lamentou o fato de a curiosidade das pessoas ainda estar atrelada a atitudes discriminatórias.

"É tanta cobrança pra ver se a minha voz está feminino o suficiente que eu resolvi vir aqui dar a minha cara a tapa e conversar mais com vocês sobre assuntos que eu quero falar. Esse primeiro vídeo resolvi falar sobre a palavra travesti. Eu sou uma mulher trans e uma mulher travesti. Você sabia que trans e mulher travesti é a mesma coisa?", questionou, em vídeo para os seguidores do Instagram.

"Quem é mulher trans é travesti, e quem é travesti é mulher trans. Eles já marginalizaram a palavra travesti. Muita gente leva para o lado pejorativo ou que é quem não fez algum tipo de cirurgia estética ou cirurgia que vocês sabem e não tem nada a ver. Paraa você ser uma mulher trans ou uma travesti, não precisa de cirurgia", ela esclareceu.

A influenciadora digital seguiu, em seu discurso: "Às vezes, alguém vem fazer um elogio pra mim: 'Nossa, você está tão bonita. Nem parece uma mulher trans, parece uma mulher de verdade'. E eu falo: 'Êpa, há vários erros aí'.

Eu quero parecer uma travesti e uma mulher trans. Sou uma mulher de verdade, nasci uma mulher... Eu sou uma mulher transgênero. A mulher cis gênero nunca vai ser uma mulher trans. Mas são todas mulheres iguais. A nossa luta de mulher trans é uma luta diária e extensão de lutas históricas", afirmou.

"Eu, Maya, tô muito feliz. Apareci antes do momento que estaria preparada e tenho que ir com calma. São muitas emoções dentro de mim porque eu não tive infância e juventude e porque estava dentro de um corpo que não era meu. Peço desculpas se estou desagradando alguém, mas estou seguindo no meu tempo. Quero fazer muito pela minha classe", ela finalizou.

