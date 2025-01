A- A+

Legado revisitado Arlete Salles celebra retorno de "Tieta" ao "Vale a Pena Ver de Novo" com a romântica Carmosina "Recebi a notícia com muita alegria, foi uma bela surpresa. Fiquei contente de poder rever a Carmosina, uma personagem que deixou lembranças muito queridas no meu coração", exalta

A volta de “Tieta” ao “Vale a Pena Ver de Novo” foi motivo de grande alegria para Arlete Salles. Com inacreditáveis 86 anos e mais de seis décadas dedicadas à televisão, a atriz pernambucana celebra a oportunidade de revisitar o clássico de 1989, onde interpretou Carmosina, uma das personagens mais carismáticas da trama.

“Recebi a notícia com muita alegria, foi uma bela surpresa. Fiquei contente de poder rever a Carmosina, uma personagem que deixou lembranças muito queridas no meu coração”, exalta.

Na história escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, com direção de Paulo Ubiratan, Carmosina era agente dos Correios em Santana do Agreste, cidade fictícia onde se passa a trama.



Carmosina nutria uma lealdade ímpar à amiga Tieta, vivida por Betty Faria. Mas também era marcada pelo bom humor e por situações cômicas, como a famosa tática de usar o bico de uma chaleira para ler cartas dos outros.

“Era uma personagem doce, ingênua, mas tinha o seu defeito, que era abrir a correspondência alheia, para conhecer os segredos das pessoas”, recorda Arlete.

Apesar disso, havia momentos de grande emotividade, como seu amor não correspondido por Osnar, interpretado por José Mayer. A sequência em que, alcoolizada, Carmosina abria seu coração para o amado é lembrada hoje como uma das mais desafiadoras para sua intérprete.



“Era uma paixão calada, sufocada. Mas, um belo dia, ela bebe em uma festa, encontra com ele e faz um grande desabafo, para a surpresa dele, que não sabia o que ocorria dentro do coração dela para gerar aquele descarrego”, conta Arlete.



A conexão entre “Tieta” e o Nordeste brasileiro é outro ponto que enche a atriz de orgulho. Pernambucana da cidade de Paudalho, Arlete considerou Carmosina uma oportunidade de retorno às próprias origens. “Nesse trabalho, tive a tranquilidade de liberar o meu sotaque. Não precisava disfarçá-lo, era muito bom”, admite.



A exibição de “Tieta” na faixa da tarde da Globo reflete o sucesso de reprises que alcançaram altos índices de audiência recentemente.



Caso da antecessora “Alma Gêmea”, que chegou a marcar mais de 21 pontos no capítulo em que Débora, a mãe da vilã Cristina, personagens de Ana Lúcia Torre e Flávia Alessandra, respectivamente. Agora, Arlete acredita que há potencial para manter os números em alta.



“A trama tinha tópicos muito engraçados, até mesmo vindos da vilã Perpétua (Joana Fomm) e da própria Carmosina! Acho que a novela vai fazer uma apresentação bonita”, torce. A média geral da reprise, até o momento, já chega a 15 pontos.



Recentemente, Arlete também se destacou na novela “Família É Tudo”, onde deu vida às gêmeas Frida e Catarina Mancini, na faixa das 19h da Globo.



Conhecida por sua versatilidade, a atriz conquistou o público com interpretações marcantes ao longo de sua carreira. Além de Carmosina, também ficou na memória afetiva dos brasileiros como a desinibida Copélia, do sitcom “Toma Lá, Dá Cá”.



Agora, suas atenções estão voltadas ao teatro. “Estou em turnê no espetáculo ‘Ninguém Dirá Que é Tarde Demais’, escrito pelo meu neto, Pedro Medina. É um texto lindo, sensível, delicado e engraçado”, diz.

“Tieta” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 17h.

