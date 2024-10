A- A+

TELEVISÃO Que fim levaram esses astros mirins? Veja como estão hoje crianças que fizeram sucesso na TV Do Sítio do Pica-Pau Amarelo à Turma do Balão Mágico, passando pelas novelas, esses pequenos conquistaram o público

Existem papéis capazes de marcar a vida profissional de um ator para toda uma vida. Que dirá do público infantil que assistiu produções como o seriado “Sítio do Picapau Amarelo”, que teve várias adaptações desde a década de 1970, ou que acompanhou os sucessos da Turma do Balão Mágico e colocava as músicas do grupo para tocar nas festinhas de aniversário. Alguns dos fãs continuam a seguir seus “ídolos” da época de infância, costumando relembrar esses tempos inesquecíveis.

Veja a seguir uma lista com alguns artistas mirins que conquistaram o público no passado:

Rosana Garcia

Rosana Garcia interpretou Narizinho no "Sítio do Picapau Amarelo" | foto: Divulgação e reprodução/Instagram



Conhecida como a intérprete mais famosa de Narizinho, do “Sítio do Picapau Amarelo”, seriado infantil inspirado na obra clássica de Monteiro Lobato que estreou em 1977 na TV Globo. A artista, que continua atuando e é também professora de interpretação, completou 60 anos na última quinta-feira (10).

Tob (Vimerson)

Tob (Vimerson) fez sucesso na Turma do Balão Mágico | foto: Divulgação e Reprodução/Instagram



Outro ex-integrante do Balão Mágico, Vímerson Cavanillas também rodava por programas de calouros e, ao fazer o teste ao lado de Simony, foi aceito de cara. Foi o primeiro a sair do grupo musical, em 1985, devido a sua idade. Atualmente com 53 anos, ele vem expondo o seu trabalho como artista plástico nas redes, fazendo diversas exposições com suas obras.

Mike (Biggs)

Mike (Biggs) fez sucesso na Turma do Balão Mágico | foto: Divulgação e reprodução/Instagram



O artista, por sua vez, ficou famoso ao pedir em rede nacional que o seu pai, Ronald Biggs, fosse libertado de um sequestro. Acabou um dos convidados iniciais do produtor Tomas Muñoz para integrar o Balão Mágico. Atualmente com 50 anos, morando no Rio de Janeiro, ele continua trabalhando com música e realizando shows.

Jairzinho

Jairzinho fez sucesso na Turma do Balão Mágico | foto: Divulgação e reprodução/Instagram



Filho de Jair Rodrigues, o músico foi o último a integrar o Balão Mágico, entrando apenas em 1984. Vivendo atualmente na Flórida, nos Estados Unidos, com a esposa Tania Khalil e as duas filhas, o artista de 49 anos continua no ramo da música e fundou a produtora S de Samba, do qual é sócio com um amigo, além de compor canções infantis.

Simony

Simony fez sucesso na Turma do Balão Mágico | foto: Divulgação e reprodução/Instagram



Também uma das primeiras integrantes do Balão Mágico, a cantora, atualmente com 48 anos, esteve no centro das atenções com o fenômeno do programa na década de 1980. A trajetória do grupo começou, aliás, após uma apresentação de Simony no programa de Raul Gil. A artista continua atualmente no ramo da música e continua com destaque, participando de programas de auditório.

César Cardadeiro

César Cardadeiro interpretou Pedrinho no "Sítio do Picapau Amarelo" | foto: Divulgação e reprodução/Instagram



Famoso no início dos anos 2000 por interpretar Pedro no “Sítio do Picapau Amarelo”, em uma outra adaptação da obra de Monteiro Lobato, o artista continua na profissão de ator. Hoje com 34 anos, ele foi recentemente visto em “A Rainha da Pérsia”, da Record, e já é cotado para outra produção bíblica na emissora no ano que vem. Nas redes, mantem uma vida mais discreta.

Lara Rodrigues

Lara Rodrigues interpretou Narizinho no "Sítio do Picapau Amarelo" | foto: Divulgação e reprodução/Instagram



Outra integrante do elenco mirim do “Sítio do Picapau Amarelo”, a atriz interpretou Narizinho. Casada com o cinegrafista Lui Azevedo dois anos atrás, ela anunciou recentemente que está grávida. Atualmente com 33 anos, ela atua por trás das câmeras, na direção de clipes e comerciais.

Guilherme Vieira

Guilherme Vieira interpretou Tonico em "Chocolate com pimenta" | foto: Divulgação e reprodução/Instagram



Lembrado com o Tonico, filho dos protagonistas de “Chocolate com pimenta” (2004), Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício), trabalhou como ator até 2011, quando integrou “Rebelde”, na Record. Hoje com 31 anos, vive em Amsterdã, na Holanda, com a mulher Flávia Montoni, e atua na área de tecnologia.

Isabelle Drummond

Isabelle Drummond interpretou Emília em "Chocolate com pimenta" | foto: Divulgação e reprodução/Instagram



Logo depois de interpretar Emília no “Sítio do Picapau Amarelo”, a atriz ganhou uma grande projeção — antes teve pequenas participações em outras produções. A artista de 30 anos, entretanto, não é vista em novelas desde “Verão 90”, exibida em 2019. Ela tem se dedicado a outros projetos com cinema, de acordo com a coluna Play, do Globo.

