Televisão Em nova fase do "Saia Justa", Bela Gil celebra uma década na televisão Atualmente, Bela é a única veterana sentada no clássico sofá do canal a cabo, ao lado das novatas Eliana, Tati Machado e Rita Batista

Os estúdios e o sofá do “Saia Justa” são ambientes já explorados e conhecidos por Bela Gil. Integrando o elenco do programa do GNT desde o ano passado, a culinarista encarou a estreia da 22ª temporada da produção com sentimentos e sensações de uma iniciante.



Atualmente, Bela é a única veterana sentada no clássico sofá do canal a cabo. Ela está ao lado das novatas Eliana, Tati Machado e Rita Batista, que fazem sua estreia na produção.

“Tratei essa mudança como algo novo, como se tivesse chegando junto com elas, uma novata. Tenho minha essência, eu mesma, mas a gente muda de acordo com o ambiente. Sou uma Bela feliz, alegre, leve e segura”, explica.

A total reformulação do elenco do “Saia Justa” não foi o único grande marco de Bela em sua jornada pelo GNT. Recentemente, a culinarista completou 10 anos diante das câmeras.



Há uma década, ela chegava à tevê para comandar o programa “Bela Cozinha”, em que preparava receitas de comida natural e recebia amigos e convidados para um bate-papo sobre questões alimentares.

“Fico pensando nesses 10 anos de televisão. Só fui me dar conta disso recentemente. Fiz as contas (risos). O ‘Saia’ foi o meu retorno para o canal e estou extremamente animada com esse time de mulheres maravilhosas com quem aprendo todos os dias”, valoriza.

Com cenário repaginado e quadro inéditos, o “Saia Justa” explora temas como relacionamentos, maternidade, saúde mental, trabalho, autoestima e intimidade.



Tudo sempre com uma abordagem leve, expondo suas vulnerabilidades e dividindo suas vivências. “Estou muito animada com essa temporada.



Só agradeço a confiança ao canal por me colocar e me deixar mais uma temporada nesse programa, pelo time incrível que foi montado e que está sendo construído com muito carinho, muita dedicação, muito aprendizado”, elogia Bela, que busca sempre conversas enriquecedoras em seus bate-papos.

“Conversa boa é aquela que a gente sai com algo novo, um olhar, um sentimento de acolhimento, uma reflexão”, completa.

Desde agosto no ar com o novo “Saia Justa”, Bela ressalta a rápida união do elenco. O quarteto tem investido em uma forte sintonia à frente e por trás das câmeras. Elas, inclusive, estão sempre conectadas através de aplicativos de mensagens.



“A gente se fala todo dia. Todos os dias mesmo, porque a gente tem um grupo eterno de WhatsApp e dali saem coisas maravilhosas. Não só toda semana, mas todos os dias têm um aprendizado, uma coisinha nova para nossa vida. Acho que a gente chegou chegando”, aponta.

“Saia Justa” – Quarta, às 22h30, no GNT.

