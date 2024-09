Léo Dias é assaltado em Boa Viagem, no Recife, e pede ajuda às autoridades

A- A+

O colunista Léo Dias relatou, em um story em seu Instagram, que foi assaltado em Boa Viagem, Zona Sul da Cidade, e teve seu relógio levado.



A ação teria ocorrido na tarde desta sexta-feira (27). Segundo ele, o fato se deu enquanto ele passava pelo bairro, de carro, com os vidros abertos.

"Acabei de passar por um tremendo susto. Eu fui assaltado agora, aqui na Praia de Boa Viagem, levaram meu relógio, eu queria pedir ajuda", contou o colunista, complementando que já havia falado com o delegado do bairro e com um amigo policial.



Léo Dias continuou a fala e fez um clamor às autoridades, citando o prefeito do Recife e a governadora do Estado. "Se vocês puderem me ajudar a recuperar o relógio".



Na sequência, ele reiterou que passou por um "tremendo susto" e que estava com o vidro do carro aberto, ressaltando que sempre confiou na (segurança) da cidade.

"Sempre disse que ficava tranquilo, despreocupado, quebrei a cara", finalizou.





