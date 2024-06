"Assassino por Acaso" estreia nos nesta quarta-feira (12); leia a crítica do filme

A- A+

"Assassino por Acaso" é baseado na vida real de Gary Johnson, um policial que se disfarça de assassino de aluguel e, para isso, ele cria alter egos diferentes toda vez que utiliza o disfarce. Porém, ao encarnar uma das suas falsas personas, o protagonista se encontra em um relacionamento repentino e perigoso.



Essa é a trama de "Assassino por Acaso", novo longa-metragem de Richard Linklater ("Antes do Amanhecer"), que estreia especialmente hoje, no dia 12 de junho para celebrar o Dia dos Namorados com uma das melhores comédias românticas do ano.



Estrelado por um dos novos queridinhos de Hollywood, Glen Powell ("Todos Menos Você" e "Top Gun: Maverick") interpreta o multifacetado Gary Johnson. Ele concilia o seu trabalho na polícia de Nova Orleans, como suporte técnico, com a vida acadêmica de professor universitário.



Lecionando nos cursos de Psicologia e Filosofia, o protagonista não esconde seu fascínio pela mente humana. Por isso, quando é colocado de surpresa em campo para fingir ser um assassino profissional, apesar do nervosismo, ele consegue criar uma história crível e tira do suspeito a confissão que era preciso para realizar a apreensão.



Absurdo cômico

Com a prática, Gary vai criando um personagem diferente para cada 'cliente' em potencial que procura os serviços de um assassino de aluguel - ele define os traços de personalidade segundo sua pesquisa.



Até esse ponto de ruptura, a narrativa consegue prender a atenção do espectador através de um suspense inimaginável, principalmente quando se propõe confundir o público com a convergência das diferentes personalidades criadas por Gary. Seus colegas de trabalho chegam a questionar se suas histórias são puramente invenção ou existem alguma veracidade nelas.



O roteiro, que marca a estreia de Glen Powell como roteirista, foi escrito pelo ator ao lado do diretor Linklater. No longa-metragem, foi demonstrado a capacidade cômica dos dois, ao lidar com a incongruência e exagero da história, mas eles também souberam dosar o tom do filme com o romance e suspense.



O verdadeiro Gary Johnson era um professor universitário, que ficou conhecido como o ''assassino profissional mais procurado de Houston'', durante o seu trabalho para a polícia da cidade. Ele atuava sob disfarces inusitados para levar as pessoas a se incriminarem e serem detidas.

Romance

No entanto, em um desses encontros o protagonista se depara com Madison, uma mulher desesperada procurando uma maneira de fugir do seu marido abusivo, apaixonado por ela, o personagem assume um dos alter egos, o Ron, e flerta com o crime mais do que esperava.



Madison, que é interpretada pela atriz porto-riquenha Adria Arjona ("O Pai Da Noiva"), reencontra Gary (sob o seu disfarce de Roy) e os dois começam a viver um romance.



O relacionamento se intensifica, a química entre Adria e Glen é muito boa, mas quando as verdades sobre o seu antigo matrimônio surgem, a vida dupla do protagonista começa a colidir.



Mesmo quando a verdade vem à tona, "Assassino por Acaso" consegue criar uma atmosfera que prende o interesse do espectador em saber como essa mirabolante história vai acabar, ou melhor, se a narrativa contada durante o filme pode ser mais uma invenção de Gary Johnson.

