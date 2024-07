Astro de "O Senhor dos Anéis", Viggo Mortensen mostra desinteresse por franquias hollywoodianas

A- A+

Protagonista de uma das maiores sagas cinematográficas da história, " O Senhor dos Anéis", Viggo Mortensen não está muito interessado em trabalhar em outras franquias em Hollywood.

Em entrevista à revista Vanity Fair, o ator revelou o motivo de nunca mais ter trabalhado em uma franquia no cinema.

"Eu apenas procuro histórias interessantes. Tem que ser sobre a história. E se eu acho que sou adequado para o personagem, isso sempre vem em primeiro lugar", afirmou Viggo. "Isso vale para franquias. Se alguém viesse até mim com o filme X, a terceira ou a nona parte, e eu achasse que era um ótimo personagem e quisesse interpretar esse personagem e achasse que tinha algo a contribuir, eu faria isso. Eu não sou contra isso. Mas as franquias geralmente não são tão boas. Quero dizer, para mim, elas geralmente não são tão bem escritas. Elas são meio previsíveis. Quero dizer, é claro, sempre há a questão de ficar sem dinheiro."

Viggo falou ainda sobre a possibilidade de voltar a interpretar Aragorn nas telas. No momento, "The Lord of the Rings: the hunt for Gollum" ("O Senhor dos Anéis: a caçada por Gollum", na tradução livre) está em pré-produção.

Com estreia prevista para 2026, o longa contará com direção de Andy Serkis e produção de Peter Jackson, responsável pelas trilogias "O Senhor dos Anéis" e "O Hobbit".

"Não sei exatamente qual é a história, não ouvi. Talvez eu seja informado sobre o filme eventualmente. Eu gosto de interpretar esse personagem. Aprendi muito interpretando o personagem. Eu me diverti muito. Eu só faria isso se estivesse certo em termos de, você sabe, a idade que tenho agora e assim por diante. Eu só faria isso se fosse certo para o personagem. Seria bobagem fazer isso de outra forma", afirmou o astro.

