Ator adolescente Hudson Joseph Meek, de Baby Driver, morre aos 16 anos em acidente de carro

O ator adolescente Hudson Joseph Meek, que estrelou o filme "Baby Driver" ("Em Ritmo de Fuga"), morreu aos 16 anos após cair de um veículo em movimento.



O gabinete do médico legista do Condado de Jefferson disse ao Al.com que identificou a vítima, que sofreu ferimentos contundentes ao cair no quarteirão 1900 da Canyon Road em Vestavia Hills na última quinta-feira (19), , a afiliada da CBS WIAT e a afiliada da NBC WTVM .

Os meios de comunicação locais acrescentaram que Meek foi levado ao Hospital UAB, onde sucumbiu aos ferimentos dois dias depois. Eles também relataram que o Departamento de Polícia de Vestavia Hills está investigando o incidente.

Uma postagem de sábado (21) na conta de Meek no Instagram lamentou o falecimento do ator. “Nossos corações estão partidos ao compartilhar que Hudson Meek foi para casa para estar com Jesus esta noite. Seus 16 anos nesta terra foram muito curtos, mas ele realizou muito e impactou significativamente todos que conheceu.”

De acordo com uma página do IMDb , no currículo de atuação de Meek datam de 2014, quando ele estrelou o filme para televisão The Santa Con, estrelado por Melissa Joan Hart e Jaleel White.

Meek também apareceu em Baby Driver, de 2017, dirigido por Edgar Wright , interpretando a versão mais jovem do personagem principal do filme, Baby, interpretado por Ansel Elgort.

Ele também participou da série de reboot de MacGyver , Genius e, mais recentemente, The School Duel .

O obituário acrescentou que Meek, de Vestavia Hills, era aluno do segundo ano na Vestavia Hills High School e era membro do time de futebol americano daquela escola. Além de atuar, os interesses de Meek incluíam esportes, viajar e estar com seus amigos próximos.

