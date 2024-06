Ator de ''Westworld'' salva família de vizinhos durante invasão de casa em Los Angeles

A- A+

Acostumado a viver vilões no cinema e nas séries, o ator Jonathan Tucker teve seu dia de herói em Los Angeles, na Califórnia, após correr para ajudar seus vizinhos durante uma invasão de sua casa.

Conhecido pelo trabalho em séries como "Westworld" e "Kingdom", e de filmes como "Refém" (2005) e "As virgens suicidas" (1999), Tucker ligou para a polícia na noite deste domingo ao notar um homem suspeito batendo nas portas de sua rua e falando sozinho.

Após acionar as autoridades, o ator deixou sua casa para ver o que estava acontecendo. Sem ver o homem, ele notou que a porta de seu vizinho estava aberta e correu para tentar ajudar.

Segundo relatos do site TMZ, Tucker encontrou uma menininha dentro da casa. Na sequência, encontrou com a mãe dela e outra criança. A mãe teria ficado assustada com a situação, enquanto o ator tentava explicar o que havia ocorrido. Ele acompanhou a família para o lado de fora da casa, carregando a menina em seu colo.

Fontes ouvidas pelo site apontam que a polícia chegou pouco depois e confirmou que o homem havia entrado na residência. O sujeito foi detido pela polícia já fora da casa. Procurado pelo TMZ, o ator afirmou que fez apenas aquilo que gostaria que fizessem por ele, e que os verdadeiros heróis eram os policiais.

