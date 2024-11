Ator do "Zorra total" e novelas, Claudio Cinti é internado novamente e pede ajuda

A- A+

Ator de novelas como "Família é tudo", "Fuzuê", "Bom sucesso" e "Topíssima", além do humorístico "Zorra total" e do seriado "Os caras de pau", Claudio Cinti, de 59 anos, usou suas redes sociais para pedir ajuda financeira, após uma internação.

Em um vídeo, o ator, diretor, roteirista e compositor conta que foi internado no fim de outubro e que ficou 14 dias no hospital.

O ator teve uma septicemia (inflamação exagerada do corpo por uma infecção grave) e também passou por uma hemodiálise e uma cirurgia renal.

Nesta terça-feira (19), ele voltou a fazer um novo apelo, com um foto em seus stories, informando que foi internado novamente por uma infecção urinária, e agradeceu pleo apoio.

Cinti está há mais de 20 dias impossibilitado de trabalhar como taxista, profissão que também exerce.

Alguns amigos iniciaram uma campanha on-line para ajudá-lo e, no vídeo, ele confirmou que era verdadeira: "Estou gravando esse vídeo para dizer que a campanha que está rolando para me ajudar nesse momento difícil não é fake. Fui internado com um quadro grave de pneumonia, um rim parado e com um quadro de septicemia. Fui entubado por sete dias e fiquei mais sete internado. Nesse período, fiz hemodiálise e passei por um procedimento cirúrgico".

