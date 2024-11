A- A+

Polêmica Rebecca Hall se arrepende de ter pedido desculpas por ter trabalhado com Woody Allen Atriz trabalhou com cineasta em "Vicky Cristina Barcelona" e "Um dia de chuva em Nova York"

Rebecca Hall está reconsiderando a declaração de que "lamenta profundamente" ter trabalhado com Woody Allen no passado.

Em entrevista ao The Guardian, a atriz, que trabalhou com o cineasta em "Vicky Cristina Barcelona" e "Um dia de chuva em Nova York", afirma que se questiona ainda hoje sobre o pronunciamento feito em 2018, em meio a pressões do movimento #MeToo e pronunciamento de Dylan Farrow, filha do cineasta que lamentou à época o fato de artistas continuarem trabalhando com seu pai mesmo com as acusações de que ele teria a abusado na infância.

"Após ler e reler as declarações de Dylan Farrow de alguns dias atrás e voltar para ler as mais antigas eu vejo não só o quão complicado é essa questão, mas também que minhas ações fizeram outra mulher se sentir silenciada e repudiada", escreveu a atriz em 2018.

" Me arrependo dessa decisão (de trabalhar com Allen) e não faria o mesmo hoje."

Na ocasião, ela doou o cachê recebido pelo trabalho em "Um dia de chuva em Nova York" para o "Time's Up", fundo criado por várias atrizes de Hollywood para combater o assédio sexual.

Agora, no entanto, ela reflete sobre o pronunciamento.

"Eu luto com essa declaração ainda hoje. É muito diferente de mim fazer uma declaração pública sobre qualquer coisa. Não me considero um ‘ator-vista’, não sou essa pessoa. E meio que me arrependo de ter feito essa afirmação, porque não acho que seja responsabilidade de atores falar sobre essa situação", afirma Hall ao veículo britânico.

"Não me arrependo de ter trabalhado com ele. Ele me deu uma ótima oportunidade de trabalho e foi gentil comigo. Não falo mais com ele, mas não acho que devamos ser nós que julgamos e decidimos isso."

Indicada ao Globo de Ouro pelo trabalho em "Vicky Cristina Barcelona", a atriz diz que, se fosse hoje, teria ficado em silêncio.

