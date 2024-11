A- A+

luto Antes de acidente, Vladimir Shklyarov tinha fortes dores no corpo e se preparava para cirurgia Agentes do Comitê Investigativo da Rússia analisam o caso para tentar esclarecer a causa da morte do bailarino, que tinha 39 anos

O bailarino Vladimir Shklyarov, considerado um dos maiores profissionais da dança no mundo, lidava com fortes dores no corpo — e se preparava para uma cirurgia nos pés — antes de se acidentar fatalmente, no último sábado (16).

Agentes do Comitê Investigativo da Rússia analisam o caso para tentar esclarecer a causa da morte do artista, que tinha 39 anos.

O que se sabe, até o momento, é que ele estava em casa no momento em que decidiu fumar um cigarro na sacada do apartamento e caiu de uma altura de cinco andares. Instantes antes, ele havia tomado analgésicos para dor.

As informações acerca da morte do bailarino foram prestadas pela ex-bailarina Irina Bartnovskaya. Em relato no Telegram — posteriormente detalhado à polícia —, ela contou o que aconteceu com o colega.

"Volodya (Vladimir) estava descansando em casa, tomando analgésicos e se preparando para uma cirurgia. Ele foi até a varanda para tomar um pouco de ar e fumar, perdeu o equilíbrio (a varanda é muito estreita) e caiu (do quinto andar). Foi um acidente estúpido e insuportável", relatou.

"Ele amava a vida, sua família e adorava seus filhos e seu público", acrescentou.

"Uma causa preliminar de morte foi um acidente", aponta a RIA Novosti, uma agência de notícias estatal, citando o escritório do Comitê Investigativo em São Petersburgo.

Primeira solista da prestigiosa companhia russa de balé Mariinsky, onde atua profissionalmente desde 2006, a viúva Maria Shirinkina vem recebendo o apoio de colegas e fãs, por meio das redes sociais, desde o último sábado (16).

Junto há mais de uma década, o casal tinha dois filhos — um menino de 9 anos e uma menina de 3. "Sinto muito pela sua perda. Que seu marido dance para os anjos no céu", escreveu uma admiradora do trabalho de ambos, em comentário no Instagram.

Quem foi Vladimir Shklyarov?

Ao longo de uma carreira de 20 anos, Vladimir Shklyarov conquistou reconhecimento internacional, apresentando-se em palcos de prestígio como o Metropolitan Opera, em Nova York, e a Royal Opera House, em Londres.

Nascido em Leningrado, ele se formou em 2003 na renomada Vaganova Ballet Academy, uma instituição com quase 300 anos de tradição, que formou lendas como Natalia Makarova e Mikhail Baryshnikov.

Shklyarov ingressou no Teatro Mariinsky logo após sua graduação, destacando-se tanto em produções contemporâneas quanto em balés clássicos como O Lago dos Cisnes, Dom Quixote e Giselle.

Por sua dedicação e talento, foi laureado com diversos prêmios, incluindo o cobiçado Prêmio Internacional Léonide Massine, em 2008.

No entanto, o Mariinsky destacou que o maior reconhecimento para Vladimir foi o título de Artista Homenageado da Rússia, concedido em 2020.

Em sua vida pessoal, Shklyarov era casado desde 2012 com Maria Shirinkina, também bailarina do Mariinsky, como informaram fontes da mídia russa.

