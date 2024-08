Atriz Cristina Pereira revela que sofreu estupro aos 12 anos: "Uma coisa horrível"

A- A+

A atriz Cristina Pereira gerou comoção por sua fala no Festival de Gramado, no último domingo (11). Durante um debate sobre o filme “O Clube das Mulheres de Negócios”, de Anna Muylaert, a artista revelou que foi estuprada aos 12 anos de idade.



A declaração ocorreu quando Cristina Pereira, que é uma das protagonistas do longa-metragem, comentava uma cena específica de abuso. Pela primeira vez, ela relatou publicamente que foi violentada na infância, quando estava a caminho da escola.

"Cheguei no colégio com o uniforme aberto e ninguém se preocupou, só queriam saber porque eu estava chegando atrasada”, disse.

Segundo a atriz, o crime foi cometido por um homem que se passava por médico e a abordou na rua dizendo que queria entregar uma carta à escola.

“Eu não sabia nada sobre sexo, não sabia o que aquele homem tinha feito comigo, uma coisa horrível. Na minha época não tinha educação sexual nas escolhas. E essa turma do boi, da bíblia e da bala não querem que as crianças saibam”, afirmou.

Emocionada durante a fala, a atriz da novela “Família É Tudo” foi abraçada por Anna Muylaert e outros membros da equipe do filme. Nas redes sociais, a artista também recebeu o apoio de fãs e famosos.

“Querida Cristina, receba o meu abraço cheio de carinho. Nenhuma mulher deveria viver uma dor dessas”, escreveu uma seguidora da atriz. “Sinta-se abraçada e obrigado pela sua coragem”, declarou outro fã.



O movimento Me Too Brasil, organização que atua contra o assédio e o abuso sexual, publicou uma nota de apoio à atriz.

“Cristina, ao expor sua dor décadas depois, dá voz a milhares de vítimas que ainda vivem em silêncio, carregando o peso de traumas de violência que não deveriam ter que suportar sozinhas. Seu posicionamento não só fortalece a luta por um mundo mais justo, como também encoraja outras mulheres a romperem o silêncio, dando visibilidade a um problema estrutural e sistêmico que afeta tantas de nós”, afirma a nota.

“O Clube das Mulheres de Negócios” tem previsão de estreia para novembro deste ano. O filme propõe uma inversão dos papéis de gênero. Na trama, são as mulheres que dominam o mundo e ditam as regras, muitas vezes com comportamentos violentos e ambiciosos, enquanto os homens são desumanizados. A proposta é fazer refletir sobre as dinâmicas de poder que, no mundo real, perpetuam a violência de gênero.

Veja também

FAMOSOS Letícia Cazarré detalha estado de saúde da filha com cardiopatia rara